Москва 20 мая 2023, 14:05 Москвичам рассказали о темпах развития музеев и выставочных пространств столицы Посещаемость музеев в Москве побила рекорды допандемийных времен в 2022 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Культурная столица активно развивается: в музеях и выставочных пространствах проходят тысячи разных мероприятий. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве сегодня работают примерно 450 музеев и выставочных залов, в том числе более 100 учреждений от столичного департамента культуры. За год музейные площадки представили свыше 14 тысяч мероприятий.

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«В прошлом году подведомственные учреждения посетили 6,7 миллиона человек, что стало абсолютным рекордом и заметно превысило уровень посещаемости, который был достигнут музеями до пандемии», — отметил глава департамента культуры Александр Кибовский.

В 2022 году в столичных музеях и выставочных залах прошло 1237 выставок. Наиболее масштабные из них стали лидерами в главных рейтингах культурных событий. Год назад к 100-летию Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева на ВДНХ открыли новую выставочную площадку — павильон № 31 «Геология».

В экспозиции представлены разнообразные минералы, живые существа и жизнь на Земле. Еще знаковыми площадками стали музей-заповедник «Царицыно» и музей-усадьба «Кусково».

Ранее москвичей и туристов пригласили на экскурсии, мастер-классы и лекции в рамках акции «День без турникетов».