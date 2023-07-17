Москва 17 июля 2023, 09:20 Компания EMMI из Москвы нарастила объем производства домашней одежды Московская компания EMMI в 1,5 раза увеличила объемы производства домашней одежды пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания EMMI в полтора раза увеличила объемы производства домашней одежды, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, всего в сфере легкой промышленности города работают 250 больших, средних и малых предприятий.

Столичные компании производят разные товары: от соломенных шляп и аксессуаров из кожуры яблок до детских одежды и обуви. Представители бизнеса стараются расширять ассортимент и наращивать объемы.

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«Московская компания EMMI в полтора раза нарастила объем производства домашней одежды, изготовив за шесть месяцев 2023 года более 10,5 тысячи изделий. В прошлом году предприятие выпустило более 15 тысяч вещей, в этом планируется произвести свыше 20 тысяч», — уточнил Владислав Овчинский.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Это стало возможным благодаря расширению товарной линейки и уходу иностранных брендов с российского рынка. Сейчас в ассортименте EMMI около 80 моделей, но уже к началу нового сезона осень-зима компания представит семь капсульных коллекций — в каждой изделия из тонкой шелковистой вискозы, хлопка и велюра.

Основатель компании Арменуи Тиратурян рассказала, что предприятие изготавливает комфортную для дома одежду с 2010 года.

«Помимо соблюдения высоких стандартов стиля, безопасности, качества и удобства нашей продукции, используем в производстве новые технологии. Так, применяем технологию тиснения на ткани, что позволяет воплотить любую авторскую идею 3D-рисунка в жизнь», — уточнила она.

В первом полугодии столичные фабрики из холдинга «Объединенные кондитеры» нарастили объемы выпускаемой продукции. По словам Овчинского, они стали производить на треть больше шоколадных изделий.