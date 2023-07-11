Москва 11 июля 2023, 18:05 Овчинский: московские предприятия холдинга «Объединенные кондитеры» увеличили производство на треть за полгода Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичные предприятия, входящие в холдинг «Объединенные кондитеры», с января по июнь 2023 года нарастили производство шоколадных изделий более чем на 30% по сравнению первым полугодием 2022-го. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, в столице работают более сотни производителей кондитерских изделий, ежегодно выпускающих десятки миллионов сладостей как для Москвы, так и для других регионов России. Благоприятный инвестклимат помогает предприятиям развиваться, наращивать объемы производства и расширять ассортимент, отметил Овчинский.

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«Так, московские предприятия холдинга — „Красный Октябрь“, „Рот Фронт“ и „Бабаевский“ — за шесть месяцев 2023 года увеличили выпуск изделий более чем на 30%», — привел пример глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Сегодня продуктовая линейка указанных компаний превышает 200 наименований шоколада, добавил Овчинский. До конца года производители собираются выпустить еще семь новых вкусов, сообщил руководитель московского департамента.

Одним из самых популярных шоколадных изделий остается «Аленка». Ассортимент бренда насчитывает почти 30 наименований с разными добавками и начинками.

В число любимчиков потребителей вошел шоколад с несколькими начинками. Пример такого продукта — «Бабаевский» со вкусом трюфеля и апельсина. Кроме того, повышается спрос на товары со сниженным содержанием сахара — в 2023 году он вырос в два раза.

«Собственный цех по переработке какао-бобов позволяет фабрикам не зависеть от поставок импортных шоколадных полуфабрикатов и контролировать качество на каждом этапе производства — от переработки какао-бобов до выпуска готовой плитки», — отметил управляющий директор «Объединенных кондитеров» Алексей Орлов.

Благодаря статусу промышленного комплекса фабрики холдинга получают значительные налоговые льготы. Региональную часть налога на прибыль для этих компаний снизили с 17 до 13,5%. Земельный налог для предприятий уменьшили на 80%, а налог на имущество — на 50%.

Льготы позволяют производителям направлять сэкономленные средства на собственное развитие. Фабрики могут вкладывать эти деньги в обновление оборудования, запуск новых цехов и производственных линий.