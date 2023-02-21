Мир 21 февраля 2023, 11:18 Физическую любовь между людьми и животными узаконили в Испании Libertaddigital: закон о защите животных в Испании включает отмену запрета на зоофилию Unsplash

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Конгрессмены Испании 9 февраля приняли новый закон о защите животных. Среди добавленных пунктов — отмена запрета на физические отношения с питомцами при выполнении определенного условия. Об этом сообщили журналисты местного издания libertaddigital.

Согласно их данным, теперь жителям королевства разрешили любовный физический контакт с животными, если акт не наносит питомцу никакого вреда. Ранее подобные действия карались уголовной ответственностью.

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Теперь человек — участник такого полового контакта — понесет наказание только при выявлении травм у питомца.

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Также новый закон ужесточает ответственность за жесткое обращение и убийство животных. В частности, наказанием за убийство попавшей в жилище бездомной крысы станет заключение под стражу сроком от 12 до 24 месяцев.

По словам авторов материала, обновленный закон ужесточает все наказания за преступления, повлекшие за собой увечья или смерть любого позвоночного животного, ужесточаются.