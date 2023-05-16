Эксклюзив 16 мая 2023, 16:01 Знакомый состав. Откуда Европа будет брать нефть после отказа от российской Экономист Коган: Европа будет покупать нефть в других странах после отказа от российской Pxhere

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Страны Европы могут полностью отказаться от российской нефти. Профессор высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с «360» сообщил, что это действительно возможно. Но Россия все равно найдет рынки сбыта.

«Конечно, это очень даже возможно, другое дело, что может вдруг выяснится, что резко возрастает доля нефти, которую Европа покупает из Индии, возможно, из Гондураса, из других стран», — сказал он.

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Спикер телеканала иронично отметил, что Европа может попробовать «грузинскую» или «армянскую» нефть, неплохую по качеству и с довольно «знакомым составом». Россия же сможет увеличить продажу нефтепродуктов в ту же Индию и другие государства.

«Будет немного сложнее, но постепенно все налаживается, объем поступлений более-менее стабилизировался», — добавил собеседник издания.

Коган подчеркнул, что европейские страны могут делать то, что считают нужным. Но и Россия имеет право поступать так, как будет лучше для страны, заключил профессор.

США же продолжают закупать ядерное топливо у России на сотни миллионов долларов, при этом призывают вводить больше антироссийских санкций.