Мир 13 мая 2023, 18:11 США продолжили закупать ядерное топливо у России Newsweek сообщил о серьезной зависимости США от ядерного топлива России РИА «Новости»

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США продолжают закупать ядерное топливо у России на сотни миллионов долларов, одновременно призывая вводить больше антироссийских санкций. Об этом сообщил Newsweek.

Западные страны начали вводить многочисленные ограничения против России, в том числе против нефтегазовой отрасли. Таким образом, страну пытались лишить доходов от продажи газа и нефти.

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«Но Кремль по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чем нуждаются многие страны: ядерное топливо», — подчеркнули авторы материала.

Newsweek обратил внимание, что против ядерной энергетики никакие ограничения не вводили. Причина в том, что процессом обогащения урана способны заниматься не все страны. А у России есть большие запасы урана и опыт по превращению его в обогащенный, чтобы использовать затем как ядерное топливо.

По данным издания, Росатом обеспечивает четверть ядерного топлива США, а американская власть по-прежнему готова платить за него. В 2022 году, на эти цели ушел миллиард долларов.

На сегодняшний день на территории Соединенных Штатов расположены 93 реактора, четверть из них обеспечивает топливом именно Росатом, заключили авторы статьи.