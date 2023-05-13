13 мая 2023, 18:11
США продолжили закупать ядерное топливо у России
Newsweek сообщил о серьезной зависимости США от ядерного топлива России
США продолжают закупать ядерное топливо у России на сотни миллионов долларов, одновременно призывая вводить больше антироссийских санкций. Об этом сообщил Newsweek.
Западные страны начали вводить многочисленные ограничения против России, в том числе против нефтегазовой отрасли. Таким образом, страну пытались лишить доходов от продажи газа и нефти.
Реклама
«Но Кремль по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чем нуждаются многие страны: ядерное топливо», — подчеркнули авторы материала.
Newsweek обратил внимание, что против ядерной энергетики никакие ограничения не вводили. Причина в том, что процессом обогащения урана способны заниматься не все страны. А у России есть большие запасы урана и опыт по превращению его в обогащенный, чтобы использовать затем как ядерное топливо.
По данным издания, Росатом обеспечивает четверть ядерного топлива США, а американская власть по-прежнему готова платить за него. В 2022 году, на эти цели ушел миллиард долларов.
На сегодняшний день на территории Соединенных Штатов расположены 93 реактора, четверть из них обеспечивает топливом именно Росатом, заключили авторы статьи.
США
Санкции
Россия
Реклама
Реклама