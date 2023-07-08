Эксклюзив 08 июля 2023, 15:58 ✖️Знакомая схема. «Уничтоженное» в США химоружие поставят Украине? «Голос Мордора»: запасы химоружия США могут применить на Украине РИА «Новости»

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В ОЗХО объявили об уничтожении всех заявленных в мире запасов химического оружия. И если насчет России вопросов никаких нет, то ситуация с этим видом вооружений в США, наоборот, вызывает настороженность. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» заметил, что стоит быть готовыми к его применению на Украине.

Далее — его прямая речь.

Тут Организация по запрещению химического оружия пафосно объявила, что все заявленные запасы стран мира, которые таким оружием обладали, уничтожены.

Следует обратить внимание на понятие «заявленные». То есть уничтожено то, что было задекларировано.

В случае с Россией никаких вопросов нет. В свое время, когда Россия была чрезмерно открыта всяким международным организациям и инспекторам, те облазили ее полностью, подсчитали запасы химоружия до грамма. И все это оружие было уничтожено, причем уже давно.

Новое произвести можно, но это будет сразу заметно, так как задействуют большие промышленные мощности, станут заметны потоки сырья. Сейчас такое не скроешь.

Американские запасы

Но больше настораживает тот факт, что далеко не все химическое оружие может быть уничтожено в США. Там не было никаких инспекций и показывали только то, что можно показывать.

И если следовать изуверской логике американских властей, что-то у них обязательно должно быть припрятано. Скорее всего, вещество VX, фосфорорганика нервно-паралитического действия. И это на самом деле страшное оружие.

Больше всего напрягает тот факт, что это оружие вполне может оказаться на Украине. Я уверен, что боевую химию США уже поставляют украинцам, но это нелетальные вещества. Слезоточивые газы и прочее — то, что не запрещено всякими страшными международными конвенциями. Хотя… Уже понятно, что эти конвенции не работают.

И понятно: если украинцы применят какое-нибудь настоящее химоружие, смертельное, то ОЗХО закроет на это глаза, а западные СМИ будут писать, что это фейк или россияне применили оружие против своих, чтобы обвинить Украину. Знакомая схема.

Боевая химия — вопрос несложный

К тому, что такое оружие может использовать Украина, необходимо быть готовыми. Насчет ядерного оружия Запад еще подумает, но вот боевая химия — вопрос для них несложный.

Все можно обстряпать, как будто бы Украина сама его произвела и применила. Возможно, Запад даже Украину осудит и пригрозит пальчиком. Но мы же с вами понимаем, что это фарс.

И еще надо быть готовыми к ответу на применение такого оружия. И этот ответ должен очень сильно не понравиться Украине и Западу.