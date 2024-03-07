Эксклюзив 07 марта 2024, 15:59 Главный оплот русофобии. Желание «насолить Путину» погубит Чехию Блогер «Голос Мордора»: русофобия приведет Чехию к краху Freepik

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Чехия активно выступает за поддержку Украины. Страна готова сделать все что угодно, лишь бы «насолить» России. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Оплот русофобии Европы

Совершенно неожиданно из-за Украины поссорились два бывших сводных брата — Чехия и Словакия. Причина в том, что Чехия считает, что Словакия якобы «апеллирует интересам Путина». Между странами уже давно проводятся межправительственные консультации как между добрыми соседями, но чешский премьер Фиала эти консультации внезапно приостановил. Он заявил: «Мы исторически связаны, мы близки друг другу. Но правда в том, что нынешнее словацкое правительство имеет диаметрально иную позицию по ключевому вопросу. Мы считаем, что она несовместима с точкой зрения западного мира».

А премьер Словакии Фицо обвинил чешские власти в том, что они готовы поставить под угрозу отношения между странами «только потому, что заинтересованы в поддержке Украины, тогда как словацкое правительство открыто говорит о мире».

Чехия вообще частенько в украинском вопросе бежит впереди паровоза и является сейчас, пожалуй, наряду со странами Балтии, главным оплотом русофобии в Европе.

Президент страны Петр Павел выступает даже за то, чтобы ввести на Украину войска, что является полнейшим безумием, но как известно — русофобия заболевание психическое.

Чешский феномен

Вообще, ненависть чехов к русским — это какой-то феномен. Даже если брать пресловутый 1968 год, то вот венгры, у которых подобное случилось в 1956 году, казалось бы должны быть куда более обиженными на русских, но они относятся к этому достаточно спокойно. А вот чехи просто сходят с ума. И это при том, что кроме 1968 года ничего плохого от русских они никогда и не видели. Скорее наоборот — чехи воевали против России в Первую мировую и даже напрямую причастны к началу Гражданской войны в послереволюционной России.

Зато Чехия все время получала от других своих соседей, австрийцев и немцев. Только вот теперь она их любит, а Россию ненавидит. Можно было предположить, что чехам промыли мозги, наподобие того, как это сделали с Украиной, но проблема в том, что чешская русофобия — дело совершенно добровольное, никто чехов не заставлял и особо в этом плане не воспитывал.

Чешская русофобия, как часто бывает, совершенно иррациональна. Ведь Чехия очень неплохо зарабатывала на сотрудничестве с Россией, туда приезжало огромное число русских туристов, но, видать, ненависть ко всему русскому у чехов куда сильнее здравого смысла.

И вот теперь из-за своей русофобии чехи ссорятся даже с теми, с кем когда-то дружно жили в одной стране. Даже страшно подумать, что они выкинут в следующий раз. Надеюсь, до коллективного самоубийства, чтобы «насолить Путину» дело все-таки не дойдет.

Хотя…