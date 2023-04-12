Эксклюзив 12 апреля 2023, 21:57 Западное оружие попало в руки террористов из-за безразличия НАТО и Украины Военный эксперт Насонов: Украину не волнует продажа натовского оружия террористам РИА «Новости»

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В МИД России указали на угрозу безопасности ЕС и мира на фоне попадающих на территорию Украины западных ПТРК и ПЗРК. Член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества Роман Насонов рассказал «360», что иностранное оружие оказывается в руках международных террористов из-за коррупции киевского режима и безразличия стран НАТО.

«Вопрос о наличии у международных бандформирований оружия, стоящего на вооружении украинской армии и поставляемого ей странами НАТО, сейчас является крайне актуальным», — сказал он.

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Насонов напомнил, что на первом отрезке времени это было стрелковое оружие, на втором — Javelin, которыми сейчас открыто торгуют в интернет-пространстве по цене в несколько раз ниже цены поставки украинцам.

«А сейчас это уже системы ПВО, которые способны сбить летающие объекты и воздушные судна. Их размер, по сути, не отличается от Javelin», — объяснил военный эксперт.

Опасный груз без учета

Данные по выходу оружия с натовских баз, обратил внимание Насонов, а также его подсчет на складах украинских подразделений, никто не ведет.

«Эта криминальная ситуация достигает максимума. Ведь кто-то берет в качестве сувенира, кто-то с целью расчета с кем-то. А возможность переправить из Украины в Европу, тем более по намеченным путям, давно не является проблемой. Поэтому это оружие уже наверняка появилось у иностранных террористов», — допустил собеседник «360».

Данными процессами страны НАТО, США и Украина не озабочены. В Соединенных Штатах с особой регулярностью происходят крушения на железных дорогах с экологическими последствиями, а в Европе наблюдаются постоянные массовые протесты.

«Среди украинских чиновников коррупция достигла максимума, поэтому данный процесс, до момента применения одного из похищенных средств ПВО будет ими не замечен, а потом обвинят Россию и Китай», — резюмировал Насонов.