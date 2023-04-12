Мир 12 апреля 2023, 13:38 Поставку Западом вооружения для ВСУ назвали угрозой безопасности ЕС МИД предупредил, что поставленные Украине вооружения создадут угрозу безопасности ЕС U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Западные страны, поставляя вооружение на Украину, создадут угрозу безопасности Евросоюзу. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что попадающее на Украину западное вооружение выявляют в других региональных конфликтах, оно также может попасть в руки экстремистов. Кроме того, западные зенитные и противотанковые комплексы угрожают безопасности европейских стран.

Реклама

«Они создадут угрозу внутренней безопасности каждого государства на Европейском континенте, в частности в сфере гражданского авиасообщения», — сказала Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Сербии допустило поставку украинской армии вооружений. Министр обороны Милош Вучевич назвал эту информацию фейком. По его словам, Сербия не собирается продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, ни государствам, соседствующим с зоной конфликта.