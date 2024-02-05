Мир 05 февраля 2024, 21:01 Западные союзники Украины занервничали из-за возможных перестановок в ВСУ FT: на Западе занервничали из-за возможной отставки Залужного Freepik

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Союзники Украины на Западе занервничали из-за возможных перестановок в Вооруженных силах страны и отставки главкома Валерия Залужного. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на двух официальных лиц из стран G7.

Залужный пользуется популярностью среди рядовых военнослужащих украинский армии и обычного населения. Его увольнение обернется бурной негативной реакцией в то время, когда стране необходимо единство.

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«Западные партнеры Украины нервничают из-за надвигающихся перестановок», — написали авторы материала.

По данным издания, смена военного руководства на Украине на фоне конфликта президента Владимира Зеленского с Залужным может произойти в тот самый критический момент, когда ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, а западные партнеры стали задерживать поставки вооружений.

Зеленский ясно дал понять главкому, что его в любом случае отправят в отставку независимо от того, примет он предложение о новой должности или откажется.

В Верховной рады ранее заявили, что Залужный согласился отправиться в Великобританию в качестве посла. Такой сценарий назвали «политической пенсией».