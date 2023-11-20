Мир 20 ноября 2023, 22:39 (обновлено: 21 ноября 2023, 00:04) Закрыть Россию железным занавесом. США придумали, что делать после конфликта на Украине Украинский политик Олейник: Запад создаст железный занавес вокруг России РИА «Новости»

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Армению пригласили присоединиться к новому (еще даже не созданному) антироссийскому военному альянсу. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью местному изданию «АналитикаUA» похвалил армянского премьер-министра Никола Пашиняна за прозападный вектор движения. Все это — часть стратегии по созданию железного занавеса вокруг России. И разработали ее отнюдь не украинцы.

Верный путь

Подоляк заявил, что Армения находится на «правильном пути». Очевидно, повторяя опыт самой Украины.

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«Стратегия, которую я вижу сейчас в позиции Армении, — это тесный диалог со странами НАТО, Великобританией, США, Францией, с которыми исторически диалог всегда был хорошим. Армения открывается как для ЕС, так и для США», — выразил уверенность политик.

Он допустил, что Армения сможет стать участником Балтийско-Черноморского оборонительного альянса. С идеей о создании такого антироссийского объединения еще летом выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Дистанцироваться от России

Поведение Пашиняна в беседе с «360» проанализировал украинский политик Владимир Олейник. По его мнению, поступки премьер-министра Армении сейчас действительно указывают на его попытки дистанцироваться от России.

Запад потихоньку подтягивает Пашиняна в сферу своего влияния. Работают французы — у них очень большая и хорошо организованная диаспора. Заявления Пашиняна о том, что надо искать другие варианты поддержки в мире. Вопрос о размещении и перспективах существования военной базы России. Владимир Олейник украинский политик

Он отметил, что все эти обстоятельства говорят об одном — Пашинян потихоньку уходит от контактов с Россией и всеми бывшими странами СНГ.

РИА «Новости»

НАТО в миниатюре

По задумке Зеленского, в Балтийско-Черноморский оборонительный альянс должны войти страны с выходом к Черному, Азовскому и Балтийскому морям, чтобы защитить свои границы от возможной агрессии со стороны России.

Блогер «Голос Мордора» уже предполагал, что таким образом на Украине, которую не берут в НАТО, хотят создать собственную мини-версию Североатлантического альянса. А заодно стараются втянуть в прямое противостояние с Россией другие восточно-европейские страны.

Впрочем, подобное объединение уже существует — причем почти девять лет. В декабре 2014 года в Киеве создали Альянс балто-черноморских государств, который должен бороться с «имперской политикой России».

Правда, объединение не государственное, общественно-политическое — туда входят партии и общественные движения из Украины, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и даже Белоруссии (националистическая Белорусская партия свободы). Занимается оно преимущественно акционной деятельностью.

РИА «Новости»

Американская идея

Странно было бы предполагать, что эти инициативы никак не связаны со стратегией геополитических соперников России. В июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенеберг заявил о планах альянса по борьбе с «двумя основными угрозами — Россией и терроризмом». Суть стратегии заключается в развертывании крупных военных группировок на российских границах. Причем как раз в странах Балтики и Черного моря.

Один план предназначен для Севера и Атлантики, другой — для Центральной Европы, который распространяется на Балтийский и Центральноевропейский регионы, третий — для Средиземноморского и Черноморского регионов. Йенс Столтенеберг генсек НАТО

Олейник тоже указал на американское происхождение идеи создания Балтийско-Черноморского оборонительного альянса.

«Это проект американцев, чтобы создать пояс от Балтики до Черного моря. И когда-то по этому вопросу специально в Варшаву приезжал Байден. Года полтора назад или два. Туда пригласили как раз всех представителей стран этого пояса. Это такая попытка сформировать железный занавес, что будет вторым этапом после конфликта на Украине. Они предполагают, что будет поражение. Ну, а дальше надо этот барьер построить», — заключил украинский политик.