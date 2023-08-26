Эксклюзив 26 августа 2023, 00:03 Зеленский придумал новый блок. Он мечтает превратить Украину в новую Речь Посполитую Блогер Голос Мордора: Зеленский мечтает быть королем новой Речи Посполитой РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет создать некий союз со странами Черного и Балтийского морей. Целью коалиции, по его мнению, должно стать «обеспечение безопасности Черноморского и Азовского побережья». Что именно глава государства хочет защищать — неизвестно, ведь у страны нет выхода ни к Азовскому, ни к Балтийскому морям, напомнил автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Последние дни были перенасыщены различными событиями, и кое-что из произошедшего прошло совершенно незамеченным. Например то, как пан гетман Украины Владимир Зеленский заявил о себе, как о крупном игроке в геополитике.

Видимо, от того, что в НАТО Украину не принимают, он решил создать свой собственный военный блок — как говорилось в известном мультике, с блэкджеком и девушками с легкой социальной ответственностью.

Речь идет о некоем «балто-черноморском оборонном альянсе», который будет защищать Черноморское, Азовское и… Балтийское побережье. Даже не разберусь, что здесь смешнее: защита побережья Азовского моря, которого у Украины больше нет в принципе, или защита побережья Балтийского, которого у Украины вообще никогда не было.

Но похоже, что Зеленский решил примерить на себя корону польского круля с многовековой мечтой о великой Речи Посполитой «от можа до можа». Как раз именно от Балтийского моря и до Черного. Когда-то такое в истории уже случалось, но не с Польшей, а с Великим княжеством Литовским. Да и то на очень кратковременный период. А вот в Польше о таком мечтали постоянно. Даже при пане [Юзефе] Пилсудском (лидере Второй Речи Посполитой — прим. ред.) — не так давно по историческим меркам.

Так чего же хочет Зеленский? Скорее всего, втягивания в конфликт против России целого ряда европейских стран, членов НАТО. Но так как НАТО сражаться с Россией не особенно хочет и постоянно на словах дистанцируется от конфликта, необходимо какое-то новое образование, которое могло бы действовать от альянса «независимо». Мол, НАТО снова не при чем, и инициатива тут исходит от конкретных стран. И альянс под этой инициативой не подписывается.

РИА «Новости»

Пан Дуда (Президент Польши Анжей Дуда — прим. ред.) как-то уже озвучивал прейскурант по жизням военнослужащих в разных странах, по которому получается, что самые дорогие — американские солдаты, самые дешевые — украинские. А вот всякие прибалты, поляки и болгары с румынами котируются чуть дороже украинских. А значит, наверное, их и можно бросить в бой.

Вопрос только в том, а хотят ли они в этот бой сами. Вот, например, Польша очень хочет. Но одновременно и очень боится. Приз хороший — Западная Украина, но для этого надо будет сражаться с русскими, а насчет этого у поляков не очень хороший исторический опыт.

Что касается прибалтов, им там тоже страшно. Лаять на Россию — одно, а вот в бой с автоматом — совсем другое. Румыны никогда особой смелостью не отличались, да и болгары тоже. По мелкому гадить — пожалуйста, а вот на поле боя… Румыны же помнят, как это было под Сталинградом.

Так что кажется мне, что инициатива пана Зеленского останется нереализованной. Да, ему похлопают в ладошки, скажут, что идея замечательная. Но вот реализовать ее можно будет после того, как Украина победит в конфликте Россию.

То есть никогда.