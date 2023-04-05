Эксклюзив 05 апреля 2023, 15:15 «Закрыть окно в Европу». Вступление Финляндии в НАТО назвали угрозой для России Политолог Марков: членство Финляндии в НАТО грозит размещением ядерного оружия около РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вступление Финляндии в НАТО несет в себе несколько угроз для России. Одна из них — возможность блока разместить на финской территории ядерное оружие. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков.

Финляндия может принять ядерное оружие НАТО

«Балтийское море становится во многом внутренним морем НАТО. Существует угроза, что будет блокирована коммуникация России. В частности, нефтегазового порта в Усть-Луге, огромного порта в Петербурге. НАТО может попытаться закрыть то окно в Европу, которое прорубил еще Петр I», — заявил он.

Реклама

По его словам, вторая угроза заключается в том, что есть возможность размещения ядерного оружия на территории Финляндии. Это означает малое подлетное время к Петербургу.

«Если так произойдет, то РФ перенаправит свои ядерные структуры по целям на территории Финляндии. Есть угроза, что будет более системная враждебная антироссийская политика Финляндии», — добавил Марков.

Финские власти откажутся от суверенитета страны

Он отметил, что на самом деле политика этой страны уже много лет является антироссийской. Например, пресса Финляндии — один из наиболее преступных сегментов европейских СМИ. Призывы против России могут «стать еще более злобными», предположил политолог.

«Финляндия отказывается от суверенитета. В современном мире суверенитет является лучшей защитой безопасности. Например, именно отказ от суверенитета привел Украину к нынешней [ситуации]. А Швейцарию суверенитет смог защитить от участия в нескольких мировых войнах и помог стране стать процветающей», — добавил собеседник «360».

Он также прокомментировал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Россия виновна во вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

«Что касается ее слов о нарушении России международного права, — Бербок лжет. Именно США растоптали все законы международного права, совершили госпереворот на Украине, установили власть террористическо-репрессивной хунты, убили тысячи людей», — сказал Марков.

Он посоветовал руководству Германии арестовать Бербок и предать «ее суду международного трибунала за соучастие в военных преступлениях и в преступлениях против человечности, которые совершались киевской хунтой».