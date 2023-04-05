Мир 05 апреля 2023, 12:27 Немцы раскритиковали Бербок за слова о принятии Финляндии в НАТО из-за России Читатели Die Welt раскритиковали Бербок, обвинившую Россию во вступлении Финляндии в НАТО РИА «Новости»

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Читатели немецкой газеты Die Welt подвергли критике главу министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок за ее слова о причинах вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Бербок в программе RTL Direkt заявила, что Финляндию к вступлению в НАТО якобы подтолкнула Россия, которая «нарушала правила международного порядка». Пользователи Сети с мнением дипломата не согласились.

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«Низкий уровень образования нашего министра иностранных дел опасен», — написал один из читателей.

«Если она продолжит в том же духе, то нам грозит беда», — отметил другой.

Анналена Бербок периодически сталкивается с критикой жителей ФРГ. Ранее немцы возмутились обращением главы МИД Германии к министру иностранных дел Сергею Лаврову во время сессии на G20, которая потребовала прекратить конфликт на Украине. Читатели германской прессы назвали ее слова пустыми и обвинили в подмене дипломатии пиаром.