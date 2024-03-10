Мир 10 марта 2024, 23:45 «Ему конец». Трамп рассказал, как закончит украинский конфликт Орбан: Трамп пообещал, что не даст денег Украине, если станет президентом США РИА «Новости»

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Экс-глава США Дональд Трамп обещал, что не будет финансировать Украину, если победит в президентской гонке. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.

Два дня назад, 8 марта, Трамп и Орбан встретились в Мар-а-Лаго. Бывший американский лидер объяснил на переговорах, что без Америки европейские страны не смогут помогать ВСУ, а это приведет к окончанию конфликта.

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«Очевидно, что Украина сама не стоит на ногах. Если американцы не дадут оружие и деньги, а за ними европейцы, то конфликт закончится. Если американцы не дают денег, то европейцы не способны сами финансировать этот [конфликт], тогда ему конец», — сказал он.

Ранее Виктор Орбан назвал Трампа человеком, способным урегулировать ситуацию на Украине. По словам венгерского политика, во время президентства Трампа на Ближнем Востоке «был мир».

Как отмечал американист Александр Кубышкин, экс-лидер США сейчас в тактически более выгодном положении, чем его оппонент Джо Байден. При этом такое преимущество не гарантирует его победу на выборах.