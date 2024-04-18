Мир 18 апреля 2024, 20:55 Оккупация чужими руками. Войска НАТО планируют захватить Одессу? Военный эксперт Матвийчук: Россия не позволит НАТО взять Одессу Фото: AlphaSpecnaz / Global Look Press

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Страны НАТО начали делить между собой Одессу, заявили СМИ. Однако оккупация этого города выйдет боком любителям поживиться за чужой счет: когда-то советские войска уже вымели оттуда фашистскую нечисть, армия России тоже сделает это без колебаний.

Возможна ли оккупация Одессы

Запад может послать в Одессу солдат из стран Североатлантического альянса, написало сербское издание Politika. Слишком уж быстро в сторону Черноморского побережья продвигается армия России. А город очень важен с точки зрения его географического расположения — морские пути из его порта ведут практически во все страны.

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По словам журналистов, мнения украинского правительства о возможной оккупации Одессы силами альянса никто не спрашивал — все решают те, «кто за девушку платит», то есть Соединенные Штаты. Они намерены превратить вооруженные силы Молдавии и Румынии (последняя состоит в НАТО) в свою прокси-армию.

Американцы уже начали обучать молдаван «противостоять возможному агрессору с Востока», утверждают авторы статьи. При этом очевидно, что для выдвижения армии Молдавии на Украину сначала придется оккупировать Приднестровье и Гагаузию. Это непременно приведет к конфликту с Россией из-за наличия русского населения.

Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Интересы Европы в Одессе

Президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, тоже не хочет упускать Одессу. Он прямо заявлял, что в следующем году собирается отправить на Украину примерно полторы тысячи солдат французского Иностранного легиона. Тех самых, которых с позором выгнали из Африки. Их базу планируют разместить либо в Румынии, либо в Молдавии.

Есть свой интерес и у Великобритании, которая обустроила в Одессе свое военное производство, сообщило Politika. Там собираются и отправляются на фронт боевые беспилотники. Кроме того, в Жемчужину у моря часто приезжают представители британских спецслужб и чиновники, а одесский мэр — постоянный гость в Лондоне.

Конечно, никто не желает знать, что думают сами одесситы. Как не хочет вспоминать и историю славного города. А зря: совсем недавно исполнилось 80 лет со дня освобождения Одессы от фашистов — румынов и немцев. Так что судьба любых оккупантов, как и нынешнего украинского режима, предрешена.

Российский снайпер. Фото: MOD Russia / Global Look Press

НАТО получит по заслугам

Румынских солдат едва ли можно рассматривать как самостоятельное войско: Бухарест и Париж подписали договор о взаимной помощи в военном плане. И Макрон уже отправил свой контингент на румынскую землю, пояснил «360» полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Французские военные находятся в Румынии. Одна из их задач, как они заявляют, это возможность оккупации Одессы, чтобы не дать россиянам перерезать морские коммуникации Украины по Черному морю. Не исключено, что нам придется сцепиться в драке за город. Многое также будет зависеть от ситуации на фронте и в Приднестровье. Анатолий Матвийчук

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил французского президента, что он получит назад столько гробов, сколько пошлет солдат на Украину, напомнил Матвийчук.

Так Россия дала понять, что не собирается миндальничать с солдатами НАТО в случае их участия в конфликте на стороне ВСУ.

Военный эксперт Борис Джерелиевский подтвердил, что решать вопрос с натовскими солдатами российская армия будет так же, как с украинскими боевиками. При этом подразделения ВСУ, несомненно, на порядок выше и румынских, и молдавских, и французских военных — хотя бы в силу боевого опыта.

По сути, в реальности сейчас существует только две армии, которые имеют опыт современных широкомасштабных боевых действий нового поколения, — российская и украинская. Ни у кого больше такого опыта нету. Борис Джерелиевский

Если бы вместо украинцев россиянам противостояли румыны или французы, все было бы значительно легче, добавил военный эксперт. Однако сомнительно, что грозные заявления из Парижа действительно означают готовность вступить в непосредственный вооруженный конфликт с Россией.

«Африканский опыт показывает, что даже из тех своих бывших колоний, которые были жизненно важны для Франции, их войска бежали. Причем не пытаясь как-то противодействовать», — подчеркнул Джерелиевский.

Риски для Румынии и Молдавии

Военный эксперт отметил, что сегодня молдавское общество категорически настроено против вооруженного конфликта с Россией. Они прекрасно помнят события в Приднестровье, видели и принимали беженцев с территории Украины, в том числе из Одессы и Одесской области, слышали их рассказы.

Молдаване наблюдают — там через реку видно, — как мы наносим удары по дунайским портам, портам Одессы, другим военным и инфраструктурным объектам. Так что у них совершенно нет желания оказаться в таком же положении. Борис Джерелиевский

И в Румынии пока гораздо сильнее партия тех, кто готов пойти на некие соглашения с Россией. Все помнят, как во время молодежного фестиваля в Сочи заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев продемонстрировал карту предполагаемого раздела бывшей Украины.

На этой карте четко видно, что к Румынии отходят Черновицкая и Винницкая области. Конечно, румыны спят и видят, как бы получить еще Одесскую область, но им ее никто не отдаст.

Тем не менее даже «усеченный» вариант для них неплох: без бомбежек и ракетных ударов, безо всяких потерь получить новые земли.

Думаю, это предложение, которое прозвучало пусть и неформально, но вполне отчетливо, гораздо щедрее, чем-то, что им может посулить Запад. Ведь он может предложить только роль «прокси» вместо украинцев, то есть смерть и уничтожение. Борис Джерелиевский

Румыния на фоне остальных государств Восточной Европы (кроме Венгрии и Словакии) ведет себя достаточно сдержанно, напомнил военный эксперт. Известно, что в составе ВСУ действуют румынские наемники, но местные власти избегают громких русофобских заявлений.

«Оружейных поставок для Украины со стороны Румынии тоже не так много, хотя ей было бы что предложить. У этой страны достаточно серьезная военная промышленность, которая до сих пор выпускает оружие и боеприпасы советского стандарта — те самые, что очень нужны украинцам», — подытожил Джерелиевский.