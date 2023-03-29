Мир 29 марта 2023, 17:10 «Танцы вокруг компромисса имеют одну цель». Зачем Зеленский разоткровенничался с западной прессой Политолог Межевич: в конце концов Зеленского утопят в бассейне, о котором он мечтает Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью информагентству Associated Press. Среди прочего он заявил, что в случае поражения ВСУ в Артемовске его начнут подталкивать к компромиссу с Россией как сами украинцы, так и мировое сообщество. Глава киевского режима также признал, что без поддержки Запада его президентству придется тяжело. К чему такие откровения — выяснял «360».

Зеленский и пустота

Во-первых, поражение ВСУ в Артемовске неизбежно, как и поражение украинской армии вообще, заверил в беседе с «360» латвийский политэмигрант, корреспондент федерального интернет-издания «Ваши Новости» Вадим Авва.

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Во-вторых, по словам эксперта, не стоит воспринимать так серьезно все, что делает или говорит Зеленский.

«Он (Владимир Зеленский — прим. ред.) только делает вид. Изображает. Изображает президента, усилиями [его режима] Украина изображает из себя государство, а ВСУ изображают, что они сражаются с Россией. Так как ВСУ были разгромлены в самом начале специальной военной операции, сейчас они представляют собой только инструмент в войне Запада с Россией», — объяснил Авва.

Подобная иллюзорность украинских структур и режима Зеленского объясняется полной его зависимостью от западных дотаций и внешнего управления, а это порождает неспособность самостоятельно вести внутреннюю и внешнюю политику.

«Зеленский относится к любому документу и любому сказанному им слову как к ничего не стоящей пустоте», — добавил журналист.

Поэтому он с такой легкостью подписал указ о невозможности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, отметил Авва.

У Владимира Зеленского мосты назад все сожжены, спасти его может только объявление капитуляции, но в случае любой попытки остановить этот конфликт охрана президента (а его охраняет, напомню, британский спецназ) уничтожит этого человека, вот и вся история. Вадим Авва

По мнению журналиста, Зеленский лишь пиар-образ, задача которого — вовлечь в войну на территории Украины всю Европу, увеличить потоки проливающейся крови. Какими методами достигать этого — боями за Артемовск, или так называемым летним наступлением ВСУ, или чем-то еще — неважно.

«Все танцы и все разговоры вокруг компромисса имеют одну цель — найти свою аудиторию в российской элите, которая внесла бы раскол в общество», — уточнил Авва.

Таким образом они надеются подорвать решимость и Верховного главнокомандующего, и российского народа в деле уничтожения проекта нацистской Украины как смертельной угрозы для существования России, ее языка и культуры, констатировал эксперт.

Официальное интернет-представительство президента Украины

«В это не верят даже киевские коты»

Достоверно понять, что сейчас происходит между Владимиром Зеленским и украинским обществом, трудно, заявил в разговоре с «360» доктор экономических наук, профессор, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Профессор объяснил это невозможностью провести на Украине сколько-нибудь независимое полноценное социологическое исследование.

«При том режиме, который мы так и называем — режим Зеленского, говорить о какой-то норме нет возможности. Поэтому стопроцентного понимания происходящего нет — ни у меня, ни, думаю, у коллег из МИД. Надо думать, разведка представляет себе ситуацию лучше, но тоже, возможно, есть какие-то тонкости», — объяснил Межевич.

С другой стороны, по словам исследователя, понятно, что конфликт такой интенсивности не может не ослаблять доверие к власти. Тем более что Зеленский в свое время пришел как «президент мира».

«Я понимаю, что это смешно, сейчас в это не верят даже киевские коты, но это так. Зеленский пришел к власти, позиционируя себя как слуга народа и человек, который сможет договориться с кем угодно. Ну и вот, собственно, результат», — напомнил профессор.

Впереди выборы президента США, добавил Межевич. А это все-таки элемент демократической процедуры, в отличие от «той же несчастной» Прибалтики, подчеркнул эксперт.

«Да, могут быть махинации, нарушения, но в целом выборы в США — проявление демократии. Конечно, у республиканцев будет огромный шанс сказать: Украина — это прекрасно, а Зеленский вообще голубь мира, но если вы не добились победы, значит, вы действовали как-то не так», — заявил политолог.

Более того, заверил Межевич, когда американцы откажутся от украинского проекта, через два-три года Россия восстановит с ними отношения.

«США — слишком крупная величина, чтобы их игнорировать. А вот восстановим ли мы отношения с тем, что останется от Украины (если вообще останется), — не факт», — добавил он.

Что касается Зеленского, то он просто надеется, что вовремя выскочит из этой игры и что где-то его ждет «очень приличный дворец с очень большим голубым бассейном».

«Он не понимает, что рано или поздно его в этом бассейне утопят. Или свои, украинцы, или чужие. Но конец будет одинаковый, без вопросов», — подытожил собеседник «360».