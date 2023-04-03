Эксклюзив 03 апреля 2023, 17:20 Нефтяной флешмоб. Зачем страны ОПЕК+ опять сократили объемы добычи Экономист Оленченко: договоренности ОПЕК+ ограничивают влияние США на мировом рынке нефти РИА «Новости»

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Несколько участников ОПЕК+ синхронно объявили о сокращении объемов добычи нефти. По данным «Интерфакса», снижение составит суммарно 1,65 миллиона баррелей в сутки, почти треть объема сокращения возьмут на себя Россия и Саудовская Аравия. К «нефтяному флешмобу» присоединились и две страны, которые не входят в ОПЕК+. Это Казахстан и Оман. Ранее государства — экспортеры нефти сокращали добычу в октябре 2022 года. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал «360», как нынешнее решение отразится на мировой экономике, почему оно так раздражает США, как повлияет на котировки нефти и стоит ли россиянам опасаться повышения цен на бензин и продукты.

Далее — прямая речь.

Зачем ограничивают добычу?

ОПЕК+ стремится к созданию на мировом рынке понятных и прогнозируемых цен на нефть. Почему это важно?

Это важно с точки зрения планирования инвестиций. Дело в том, что для того, чтобы инвестиции в нефтяной отрасли были усвоены, должно пройти время — год-полтора, а то и все два года.

Например, если сейчас сократить инвестиции, через год будет ощущаться дефицит нефтедобычи, но, с другой стороны, если увеличить их, а спроса на нефть не будет, то вложения пропадут. Это достаточно сложный механизм.

Поэтому для того, чтобы поддержать цены, чтобы они были прогнозируемы, нужна какая-то договоренность, к которой и пришли [в очередной раз] страны ОПЕК+.

Смысл этих соглашений заключается в том, что, немного сдерживая нефтедобычу, [страны — экспортеры нефти] тем самым на перспективу формируют уровень цен и на перспективу же формируют спрос. Соответственно, можно спланировать инвестиции. Это первая мотивация.

Кроме того, договоренности ОПЕК+ ограничивают американское вмешательство на мировой рынок нефти. США и Канада осуществляют его путем подачи на рынок сланцевой нефти. Однако сланцевая нефть и сланцевый газ имеют свою рентабельность, которая оправдана только при определенном размере цен. Следовательно, если регулировать цены на нефть, тем самым можно снизить влияние США на нефтяном рынке.

Это два основных соображения, исходя из которых страны ОПЕК+ предпринимают шаги по регулированию, сдерживанию или наращиванию объемов добычи нефти.

РИА «Новости»

Как повлияет на мировую экономику?

Изменение цен на нефтепродукты не может не влиять на цены на энергетику, а это, в свою очередь, влияет на стоимость практически любого товара, который сейчас обращается на мировом рынке. Чтобы что-то произвести, требуется энергия, соответственно, любой товар содержит в цене достаточно большую долю цены на нефте- и газопродукты.

Если на рынке [нефти] цена повышается, значит, энергия становится дороже, увеличивается и цена товара, который поступает на рынки. Если за этим ростом не поспевают зарплаты или производительность труда, происходит удорожание жизни.

Насколько вырастут цены на нефть?

В этом вопросе я бы исходил из спроса, так как не во всех компаниях, не во всем мире и не во всех странах будет расти спрос. Например, согласно прогнозу Международного валютного фонда, 2023 год станет началом десятилетия упадка экономики.

Если экономики не будут быстро развиваться, не будет и высокого спроса. Кто тогда будет платить 100 долларов или 80 долларов за баррель нефти? Важно, чтобы был покупатель.

Конечно, Китай, например, самодостаточная страна. Он, безусловно, будет покупать нефть по такой цене, Индия — тоже.

Но другие страны, тот же Евросоюз, где сейчас жалуются на упадок промышленности (у немцев промышленность вообще вывозят в другие страны), — под вопросом. Будут ли в Европе демонстрировать повышенный спрос на нефть или не будут? Исходя из этого и станет формироваться цена.

Бензин и продукты в России могут подорожать?

В российском правительстве этот вопрос давно проработан. Для стабилизации внутреннего рынка существует механизм экспортных пошлин.

Есть специальная формула. Если растут цены на нефть, и компании заинтересованы выводить на внешний рынок свою нефть и нефтепродукты, то возрастает пошлина на вывозимую экспортную продукцию. Таким образом, цены на нефть и газ в России компенсируются, оставаясь на прежнем уровне, и наоборот.

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Второй механизм касается нефтедобычи. Он позволяет проводить регуляторную политику таким образом, чтобы у нефтяных компаний не было соблазна в случае повышения цен перебрасывать нефть и газ на экспорт.

Так что на жизни простых россиянах серьезным образом нынешние решения не отразятся — существенного подорожания бензина и товаров не будет.