14 марта 2023, 16:23
Пиар-акция для торгового партнера. Зачем Россия продлила зерновую сделку
Экономист Зубец назвал продление зерновой сделки хорошей пиар-акцией для Эрдогана
Россия согласилась продлить еще на 60 дней зерновую сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Соглашение об этом Москва, Анкара, Киев и ООН подписали в июле 2022 года. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, «это жест доброй воли». Доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал «360», кому Россия сделала столь щедрый подарок.
Далее — прямая речь.
Главный бенефициар зерновой сделки — Турция. Эта сделка затеяна и осуществляется исключительно в турецких интересах. На сегодня Анкара — один из основных наших торговых партнеров.
Так что мы с помощью зерновой сделки делаем такой вот подарок президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, у которого состоятся выборы 18 июня. Это будет хорошая пиар-акция для него.
Президент для своего населения выступает гарантом того, что Турция продолжит получать относительно дешевое зерно с Украины. А вот если народ не так проголосует — сделка будет прекращена, зависнет. Ну, или что-то еще с ней произойдет.
Так что турецкий президент остается гарантом того, что благодаря этой сделке на 60 дней у турок будет дешевый хлеб. Ради этого все затевается.
Выгода России в этой сделке — поддержание нормальных отношений с Турцией. С точки зрения аграрного экспорта нам было бы выгодно эту сделку прекратить.
Москва вполне могла не соглашаться на продление зерновой сделки, объявив зоной военных действий акваторию Черного моря поблизости от Одессы. В этом случае хоть продлевай, хоть не продлевай — ни один пароход за зерном в Одессу больше не приплывет. Просто потому, что никто никому не даст страховку от военных рисков в зоне боевых действий. Так что единственным способом отказаться от сделки была атака на порты, откуда выходят корабли, груженные зерном.
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