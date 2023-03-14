Эксклюзив 14 марта 2023, 16:23 Пиар-акция для торгового партнера. Зачем Россия продлила зерновую сделку Экономист Зубец назвал продление зерновой сделки хорошей пиар-акцией для Эрдогана РИА «Новости»

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Россия согласилась продлить еще на 60 дней зерновую сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Соглашение об этом Москва, Анкара, Киев и ООН подписали в июле 2022 года. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, «это жест доброй воли». Доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал «360», кому Россия сделала столь щедрый подарок.

Далее — прямая речь.

Главный бенефициар зерновой сделки — Турция. Эта сделка затеяна и осуществляется исключительно в турецких интересах. На сегодня Анкара — один из основных наших торговых партнеров.

Так что мы с помощью зерновой сделки делаем такой вот подарок президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, у которого состоятся выборы 18 июня. Это будет хорошая пиар-акция для него.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш / РИА «Новости»

Президент для своего населения выступает гарантом того, что Турция продолжит получать относительно дешевое зерно с Украины. А вот если народ не так проголосует — сделка будет прекращена, зависнет. Ну, или что-то еще с ней произойдет.

Так что турецкий президент остается гарантом того, что благодаря этой сделке на 60 дней у турок будет дешевый хлеб. Ради этого все затевается.

Выгода России в этой сделке — поддержание нормальных отношений с Турцией. С точки зрения аграрного экспорта нам было бы выгодно эту сделку прекратить.

Москва вполне могла не соглашаться на продление зерновой сделки, объявив зоной военных действий акваторию Черного моря поблизости от Одессы. В этом случае хоть продлевай, хоть не продлевай — ни один пароход за зерном в Одессу больше не приплывет. Просто потому, что никто никому не даст страховку от военных рисков в зоне боевых действий. Так что единственным способом отказаться от сделки была атака на порты, откуда выходят корабли, груженные зерном.