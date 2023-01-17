Мир 17 января 2023, 18:50 Начало конца для Байдена. Как скандал с документами скажется на карьере президента США Историк Рогулев: Джо Байден мог использовать секретные материалы после ухода с поста РИА «Новости»

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Практика президента США Джо Байдена хранить секретные документы в гараже и других не предназначенных для этого местах приближает конец его карьеры и репутации. Уверенность в этом выразил телеведущий канала Fox News Такер Карлсон. Специалисты считают, что эта ситуация никак не навредит политику. Ведь до грядущих выборов, в которых Байден намерен участвовать, еще далеко.

Удар по репутации

Телеведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что хранение секретных материалов в гараже или старом офисе может ударить по репутации Байдена.

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«На деле это очевидное начало конца Джо Байдена. Мы не можем это доказать. Будущее неизвестно, но, черт побери, оно не выглядит светлым», — заявил он.

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Журналист добавил, что помощники главы США продолжают находить документы, которые Байден оставил в самых разных местах. При этом ассистенты политика не уничтожают улики, а отправляют их прямиком в Министерство юстиции США.

РИА «Новости»

Хранение секретных документов в гараже

Карлсон напомнил, что в гараже дома Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) нашли несколько документов с грифом «секретно». Перед этим аналогичные материалы обнаружили в бывшем офисе действующего президента. Их Байден вынес из Белого дома, когда был вице-президентом у 44-го президента США Барака Обамы.

Материалы шесть лет лежали в кабинете Пенсильванского университета. Там политик преподавал. Осенью было решено закрыть кабинет. Тогда юристы главы США начали разбирать бумаги и случайно нашли секретные материалы.

Сейчас Минюст США разбирается, как государственные тайны попали в не приспособленные для их хранения офис и жилье. Адвокаты Байдена пообещали сотрудничать в расследовании. Они уверены, что смогут доказать непреднамеренный характер случившегося.

Скандал не повлияет на предвыборную кампанию

Политолог-американист Малек Дудаков рассказал «360», что скандал, конечно, большой. Однако на карьере Байдена он вряд ли скажется.

«Никаких проблем у него не будет из-за этого. Это раз. Во-вторых, до следующих выборов еще полтора года. Избиратели забудут про эту историю к тому моменту, как будут следующие выборы, потому что там повестка будет совсем другая. В данном случае Такер Карлсон в своей манере пытается как-то драматизировать нынешнюю ситуацию, но этого делать не стоит», — подчеркнул он.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук МГУ Юрий Рогулев считает, что историю постараются не развивать, так как Байден — действующий президент. Более того, до сих пор неясно, что именно это были за документы.

«В США есть традиция, когда люди, занимавшие высокие руководящие посты, <…> забирают документы с собой. <…> Это считается их собственностью. Но при этом, как вы понимаете, значительная часть документов носит секретный характер. И там работают специальные комиссии, которые должны отбирать бумаги. У президента, например, каждое утро начинается с брифинга разведки. Человек приезжает, лично докладывает и бумагу оставляет», — отметил он.

Однако к таким материалам относятся особенно трепетно, потому что они демонстрируют не только находящуюся в них информацию, но и то, каким путем ее добывали. И в случае с Байденом важно не то, что он забрал эти бумаги, а то, что они, похоже, использовались.