Эксклюзив 05 апреля 2024, 12:05 Взрывчатка в иконах: не осталось ничего святого Обозреватель Ракитский: история с взрывчаткой в иконах показала лицо Украины Телеканал «360»

Читать 360tv в

Украинское руководство не гнушается использовать самые грязные методы, чтобы нанести удар по России. У киевского режима давно не осталось ничего святого: в стране арестовывают священников, а террористы прячут и провозят взрывчатку даже в иконах. О том, зачем Украина посягает на святыни, порассуждал обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

Когда я готовился к этому выпуску, я надеялся не использовать штампы и не обзывать людей, которые пытались завезти в Россию взрывчатку, спрятанную в иконах. Но как еще назвать этих нелюдей, если не безбожниками, не антихристами и не заметить, что в них нет ничего святого?

Водителя, которого остановили на пограничном пункте в Псковской области, арестовали на два месяца. Против него возбуждено уголовное дело, сыщики пытаются восстановить всю цепочку.

Как все было

На пункте досмотра «Убылинка» — это граница с Латвией — таможенники вместе с бойцами ФСБ и Росгвардии остановили интересную такую машину, внутри которой были иконы и другая церковная утварь. Согласно документам, следовала она с Украины через Румынию — Венгрию — Словакию — Польшу — Литву и Латвию. А ехал груз в Россию — в Москву, если быть точным до конца.

Иконы, святыни — к ним в нашей стране трепетное отношение. Но это были не спасительные образы. За ликами Христа и Божьей Матери скрывалась сама смерть — взрывчатка.

Начинка

По данным, которые опубликовали спецы из центра общественных связей Федеральной службы безопасности, в иконах и кандило (это церковные подсвечники, мы их постоянно видим в храмах) были спрятаны 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

У водителя двойное гражданство, но какое второе кроме российского — не раскрывается в интересах следствия.

Кстати, интересная деталь: взрывоопасную партию икон обнаружили не вчера. Общественность об этом узнала недавно, а машину остановили еще в конце января — тогда шофера поместили под стражу на десять дней, а после предъявления ему обвинения мера пресечения была продлена до двух месяцев.

Кстати, в постановлении суда указано, что уголовное дело также возбуждено в отношении еще одного гражданина иностранного государства и неустановленных лиц.

Но вернемся к нашему обвиняемому

Его зовут Дмитрий Гратий. Силовикам он рассказал, что получил груз в городе Фэлтичени — это в Румынии. Там он осмотрел коробки, не заметил, как он утверждает, ничего подозрительного и отправился в путь.

И здесь, конечно, у любого нормального человека возникает вопрос: вы нормальные? Как так? Вы там в глаза… Ну вы понимаете.

Хуже другое: если через какое-то время выяснится, что на пути следования этой машины, которая, к слову, могла взлететь на воздух в любой момент, ей встречались не халатные специалисты, а пособники киевского режима.

Но зачем Киев посягает на святыни?

Неужели они настолько глупы, что думают провезти взрывчатку, способную разнести пятиэтажку, через официальную границу? Или это такой способ запугать наше общество?

Под алгоритмы психологического воздействия не очень подходит, если, конечно, целью террористов — иначе их не назовешь — не был какой-нибудь храм. На этот счет информации нет, это скорее теоретические размышления. Но ясно одно: официальный Киев, включающий в себя людей, которые принимают решения и разрабатывают подобные логистические кейсы, — в очередной раз показал свое истинное лицо.

Они отменили православие в привычном его понимании у себя в стране, изменили вывески с УПЦ на ПЦУ, сажают за решетку священников.

Сажают священников! Это у нас в голове сама формулировка кажется странной, а там — норма. Я понимаю, что это на какое-то морализаторство похоже, но… Они в иконы взрывчатку прячут. В иконы, вдумайтесь. Они не ведают, что творят.