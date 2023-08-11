Эксклюзив 11 августа 2023, 12:05 Выпуск снарядов для ВСУ нарастят за счет европейцев и украинцев, а заработают на этом США Политолог Дудчак: США нарастят производство снарядов за счет жизней украинцев РИА «Новости»

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США нарастили производство снарядов для ВСУ, причем преимущественно не за свой счет, а за счет европейцев и жизней украинцев. Таким мнением с «360» поделился украинский политолог и экономист Александр Дудчак. По его словам, главная цель — выиграть время для украинских войск.

«То, что они увеличивают производство боеприпасов, логично, потому что они на этом зарабатывают, по большому счету. Ну, и налогоплательщики в США платят, конечно, но американский печатный станок с трудностями, с пробуксовкой, и все же работает и печатает. И средства из всех эти фондов, которые собирают, как они говорят, на помощь Украине, все в одну шляпу сбрасываются коллективным Западом, а оттуда их выгребают в основном американские корпорации ВПК», — рассудил Дудчак.

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Он не стал скрывать, что любое наращивание производства и поставок боеприпасов — неприятность для российских вооруженных сил, «проблема, которую надо решить». Даже с учетом того, что эту технику уничтожают в ходе боевых действий, она, пусть старая, лишенная передовых технологий, все равно несет разрушения, подчеркнул политолог. Он убежден, что западная техника должна быть законной целью и уничтожаться еще до того, как попала на фронт.

Сейчас США заявляют, что они «ни при чем», просто поставляют вооружение. Вот-вот Германия, скорее всего, разрешит сама себе поставлять дальнобойные ракетные системы. <…> Может, как-то решить однозначно, что если будут такие поставки, это будет считаться участием в конфликте со всеми вытекающими последствиями? Александр Дудчак украинский политолог, экономист

Собеседник канала добавил, что на Украине тщательно следят за тем, чтобы не появлялись очаги сопротивления. Идут «жесточайшие репрессии», многие пропадают без вести, получают реальные сроки и просто погибают от рук спецслужб, потому что «проявляли потенциал» в этом направлении.

Политолог усомнился в том, что в ближайшее время на Украине произойдет переворот, в результате которого президента Владимира Зеленского сместят именно те силы, которые хотят восстановления нормальных отношений с Россией.

«Хотя есть слабая надежда, что украинские мужики устанут бездумно умирать и увидят, что им идти в бой за эту власть не имеет никакого смысла: они не защищают ни свою родину, ни свои семьи — наоборот, делают все возможное, чтобы их земля превратилась в очаг сатанизма. Нацистской территорией она уже стала. Процесс пойдет быстрее, если будет больше отказов бороться за европейские ценности, за обогащение Зеленского и за интересы западной корпорации. Просто людям дали автомат, а они — штык в землю и с белым флагом вперед», — считает Дудчак.

Он отметил, что такая тенденция уже наметилась, но пока это «не стало мейнстримом».