Мир 11 августа 2023, 00:24 США нарастили выпуск 155-миллиметровых снарядов для Украины Пентагон: США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соединенные Штаты увеличили выпуск 155-миллиметровых снарядов для отправки на Украину. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Патрик Райдер.

«Мы также обеспечили быстрый рост производства 155-миллиметровых снарядов с примерно 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года до приблизительно 24 тысяч», — сообщил чиновник из Пентагона.

Реклама

В следующем году Штаты планируют нарастить выпуск до 80 тысяч снарядов в месяц. Райдер напомнил, что за период проведения спецоперации Украина получила от США более двух миллионов боеприпасов для западной артиллерии. Орудия 155-миллиметрового калибра стоят на вооружении стран НАТО.

Президент США Джо Байден запросил у конгресса 13 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Около 9,5 миллиарда направят на пополнение запасов ВСУ и на закупку снаряжения, остальные — на военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку. Помимо этих 13 миллиардов, Байден просит еще 8,5 миллиарда долларов на «дополнительное содействие» в сфере экономики и безопасности.