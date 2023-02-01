Мир 01 февраля 2023, 19:57 «Выпрыгивают из штанов». Прибалты захотели лишить Европу точки взаимодействия с Россией Политолог Марков: российские послы нужны в Европе для обеспечения диалога РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Литвы предложил Европе выслать российских послов, как это ранее сделали страны Прибалтики. Однако такая позиция подходит лишь для Латвии, Литвы и Эстонии. Другим же государствам необходим диалог с Москвой, который обеспечивают дипломаты.

Высылка российских дипломатов

Страны Европы могли бы выслать российских послов, как ранее сделали прибалтийские государства, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции в Риге.

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«В том, чтобы держать посла России в любой из европейских столиц, осталось мало смысла. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и в целом продвигающий пропаганду геноцида», — утверждает министр.

Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией и закрыла генконсульство еще в апреле 2022 года. Затем Эстония потребовала сократить число сотрудников российского посольства в два раза, а в январе 2023-го вовсе выслала главу дипмиссии Владимира Липаева.

Латвия также потребовала отъезда посла России Михаила Ванина. Он должен покинуть страну до 24 февраля — годовщины начала спецоперации.

Послы как точка взаимодействия

Многие не понимают, что послы служат точкой взаимодействия государственных структур. Например, если какого-то человека задержали в одной стране, а разыскивается он в другой, его вопросы будут решать именно через посольство. К тому же, если гражданин того или иного государства попал в сложную жизненную ситуацию за границей, именно дипломаты помогают ему вернуться домой. Об этом «360» рассказал кандидат политических наук, директор Института политических исследований, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков.

«И таких моментов, ситуаций — сотни. <…> [Заявления по типу слов Ландсбергиса] делаются, чтобы подчеркнуть свою волю. <…> Свою агрессивность», — пояснил он.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников также напомнил, что посол — официальный представитель главы государства. Поэтому любые взаимоотношения стран, когда между их главами не может быть прямого постоянного контакта, происходят через дипломатов.

«Это возможность контактов на уровне руководства государства, на уровне представительства российских интересов в части бизнеса и гражданского общества, помощь соотечественникам, находящимся за пределами нашей страны, на другой территории. Такие контакты продолжаются. На самом деле, у нас не остановлены коммерческие, деловые, гражданские отношения с европейскими странами», — отметил он.

По словам собеседника «360», говорить о прекращении работы российских послов за рубежом рано. Ведь Россия продолжает поставлять в Европу как минимум газ, нефть, алюминий и редкоземельные металлы.

О том, что дипломаты не нужны, заявляет лишь Прибалтика. Ей так кажется, потому что сама она не очень нужна России и на самом деле несильно нужна Европе, уверен Солонников.

«Кроме как раздражительный фактор против России, <…> больше смысла в Прибалтике нет ни для кого. Это крайне обидно для Прибалтики, поэтому, да, они пытаются выпрыгнуть из своих штанов, показать, что они круче», — подытожил он.