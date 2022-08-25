Володин предположил, что Европа потеряет 21 миллиард евро на железном занавесе с Россией

Европейские страны сами себя наказывают, опуская железный занавес вокруг своих государств. Европа при запрете въезда в ЕС россиян потеряет около 21 миллиарда евро. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«По самым скромным оценкам, Европа потеряет 21 миллиард евро из-за ограничений на въезд нашим гражданам. Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя», — написал он в Telegram.

Володин отметил, что предложения запретить въезд для граждан РФ исходят от Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Украины, Чехии Финляндии. Спикер Госдумы заявил, что эти государства потеряли свой суверенитет.

По его словам, 80% населения планеты не поддерживают санкции против России, то есть россиянам будет куда поехать.

«Но лучше развивать собственную инфраструктуру. У нас огромное количество прекрасных мест. Необходимо сделать все, чтобы были созданы условия для путешествий и отдыха в нашей стране», — резюмировал Володин.

Ранее стало известно, что Финляндия сократит число выдаваемых россиянам виз, а Эстония и вовсе с 18 августа отказалась пускать в страну граждан РФ.