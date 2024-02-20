Эксклюзив 20 февраля 2024, 12:53 «Серьезный монстр». Вступление Венесуэлы в БРИКС пойдет на пользу объединению Политсоветник Маркелов: БРИКС приобретет мощного игрока в лице Венесуэлы РИА «Новости»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна в ближайшее время присоединится к БРИКС. Таким образом объединение получит еще одного мощнейшего игрока, рассказал «360» политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

Реальная концепция коллективного Юга

Он напомнил, что у БРИКС простая задача — создать альтернативный экономический, финансовый, военный и идеологический полюс.

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«Это же все попытка <…> наполнять, делать реальным, живым так называемую концепцию коллективного Юга. То есть, условно говоря, есть концепция коллективного Запада. Есть концепция коллективного Востока и есть концепция коллективного Юга», — отметил эксперт.

Поэтому появление в БРИКС такого государства, как Венесуэла, — это серьезная история. Страна обладает природными ресурсами: нефтью, газом и выходами к океанам. Кроме того, в последние годы там одни из мощнейших политических лидеров.

«Для панамериканских, для всех латиноамериканских стран и не только, но еще и Центральная Америка, <…> Карибский бассейн, эти лидеры венесуэльские — сверхавторитетные. То есть они, например, сорвали там всякие последние попытки американцев, США повлиять на латинско-американские общественные организации, <…> на экономические союзы», — объяснил политсоветник.

РИА «Новости»

Серьезный монстр

Со вступлением Венесуэлы БРИКС приобретет еще одного мощнейшего геополитического игрока, подчеркнул Маркелов.

Это серьезный монстр, так сказать, экономически, политически вступил и, естественно, БРИКС от этого только хорошо. Сергей Маркелов политсоветник

Помимо прочего, благодаря Венесуэле появится выход на латиноамериканский континент. С этими рынками будут работать и Китай, и Россия.

«То есть это еще одно лишнее серьезное утяжеление балансировки мировых сцен мировой политики. <…> Венесуэла станет играть на две политические истории. Не только на всеамериканскую, но и на восточную, центральную, то есть какая-то серьезная история», — заключил Маркелов.

Российская сторона поддержала стремление Венесуэлы присоединиться к БРИКС. Расширение объединения одобрил и Китай. Всего заявки на вступление в организацию ранее подали более 20 стран из Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока.