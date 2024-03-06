Эксклюзив 06 марта 2024, 01:29 Власти США запретили культовую фотографию поцелуя в День Победы на Таймс-сквер. Что дальше? Американские власти запретили культовый снимок «Поцелуй на Таймс-сквер» Unsplash

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В Соединенных Штатах запретили размещение культовой фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер» в ряде учреждений. Решение объяснили тем, что снимок противоречит современным нормам западной морали. «360» пообщался с экспертами и выяснил, почему на самом деле в США запретили это популярное изображение.

Министерство по делам ветеранов США постановило убрать или заменить во всех своих учреждениях снимок «Поцелуй на Таймс-сквер», который для жителей страны всегда был культовым символом победы во Второй мировой войне. Фотография известна под разными названиями: «День Победы над Японией на Таймс-сквер», «День Победы», «Поцелуй на Таймс-сквер» и «Поцелуй».

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На фото запечатлели моряка, который целует медсестру в день капитуляции Японии в 1945 году. Снимок сделал Альфред Эйзенштадт.

Фото решили убрать якобы потому, что оно входит в противоречие с современными нормами западной морали и представляет собой сексуальный акт, случившийся не по взаимному согласию. Таким образом, он является не только неуместным и оскорбительным, но и попадает под уголовную статью о преступлениях в отношении неприкосновенности граждан.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Политолог, доцент кафедры экономической политики ИЭФ ГУУ Максим Чирков: основная причина — союзники Причина запрета фото «День Победы на Таймс-сквер» Я думаю, причины того, что американское Министерство по делам ветеранов постановило убрать или заменить во всех своих учреждениях фотографию «День Победы на Таймс-сквер», не совсем те, о которых официально говорят. Эта фотография действительно служит для американцев символом победы во Второй мировой войне. Но мне кажется, что реальная причина того, что эту фотографию убирают, кроется в том, что на этом снимке моряк целует медсестру в день капитуляции Японии в 1945 году. И, на самом деле, мне кажется, это основная причина, почему убирают эту фотографию. Разгром империалистической Японии / РИА «Новости» В настоящее время понятно, что Соединенные Штаты пытаются максимально укрепить свои отношения с союзниками, к которым, безусловно, относится Япония. Основная причина того, что фотографию убирают из поля зрения, делают ее менее заметной, менее цитируемой, говорит о том, что Соединенные Штаты понимают, что из-за своей непродуманной политики они могут потерять союзников. Для того, чтобы уменьшить вероятность ухудшения отношений с союзниками, в данном случае с Японией, происходят такие вещи. Понятно, что такие объяснения, как противоречия современным нормами западной морали, это слишком надуманно, и реальная причина — это то, что убираются любые поводы, которые могут испортить взаимоотношения Соединенных Штатов с их союзниками. Pxhere Отменят ли США День Победы Я не думаю, что [США] будут убирать, отменять День Победы, поскольку на самом деле ключевым элементом западной пропаганды, западной истории <…> является именно то, что американцы стали одной из основных действующих сил, которые победили во Второй мировой войне. Отменять День Победы было бы некоторым обнулением их усилий на протяжении многих десятилетий по продвижению той точки зрения, что американцы явились главной действующей силой, которая одержала победу во Второй мировой войне, уменьшая роль других стран в этих событиях, в первую очередь, конечно, Советского Союза. Поэтому День Победы, конечно, они отменять не станут, а будут усиливать свое значение, преувеличивать свою роль в тех событиях, в окончании и в итогах Второй мировой войны. Unsplash

2 Сотрудник военно-исторического музея, военный эксперт Антон Лиманов: Россия должна позаботиться о своих делах Кто стал инициатором запрета Честно говоря, иногда трудно понять, почему некоторые новости попадают в информационный повод в нашей стране: вещи, которые потом опровергаются и которые прямо не касаются жизни внешней и внутренней политики государства. Ну какое нам дело до того, что в Америке запретили снимок, изображающий моряка, целующего девушку во время празднования капитуляции Японии в Нью-Йорке? Действительно, на днях прошла такая новость о том, что издали в Америке меморандум одной сотрудницы департамента по делам ветеранов (сотрудницу зовут Рима Нельсон), в котором полагается убрать из всех больниц для американских ветеранов знаменитый снимок, сделанный в день празднования капитуляции Японии, когда американский моряк поцеловал девушку. Pxhere Это фото признали снимком, оскорбляющим чувство женщины, над которой совершили насилие — эта девушка явно не давала согласия на поцелуй. Таким образом, это — акт насилия, совершенный против воли девушки. И, разумеется, такой снимок не должен и не может оскорблять американских ветеранов. Но кто такая Рима Нельсон? Получившая известность сотрудница американского департамента по делам ветеранов. Женщина, которая на фотографии выглядит довольно крупной и малопривлекательной. Но, по-видимому, ей в жизни очень сильно не хватает [любви]. Информацию о запрете фото опровергли Недавно, буквально сегодня, была другая новость о том, что обратились за разъяснениями к главе департамента по делам ветеранов Денису Макдоноу. И он опроверг эту информацию. Он сказал, что на самом деле этот снимок никто не запрещал. То есть фото с моряком и девушкой не запрещено. Оно является в Америке неофициальным символом окончания Второй мировой войны, знаком радости, ликования над поверженным врагом. Естественно, этот снимок никто запрещать не собирается. Встреча участников Второй мировой войны 1939–1945 годов из СССР и США / РИА «Новости» Россия должна позаботиться о своих делах Тогда возникает вопрос: зачем вообще эта новость попала в наше информационное поле? Ну что, кто-то собирается вычеркивать Россию из истории Второй мировой войны? Естественно, нашу страну, СССР, из истории Второй мировой войны никто никогда и не вычеркнет. Это просто невозможно сделать. А самое главное, чтобы этого не сделали мы, чтобы мы продолжали помнить о нашей Победе, о наших ветеранах, о памяти, о том, что от нас осталось, о событиях Великой Отечественной войны. У нас есть Министерство по делам ветеранов или нет? Пройдет какое-то время, и с поля сражений вернутся наши славные герои СВО. Для них уже все больницы открыты? Все уже готово? Пожалуй, нам нужно позаботиться о нашем информационном поле и позаботиться о наших делах. И когда в наше информационное поле перестанут попадать такие новости, которые нас напрямую не касаются, возможно, тогда мы займемся и нашими делами, в том числе и нашими ветеранами, и тогда подумаем, что и как нам запрещать.