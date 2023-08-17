Мир 17 августа 2023, 15:37 Вечный кандидат в гегемоны. Польша бряцает оружием, но боится войны Политолог Журавлев заявил, что НАТО не станет поддерживать агрессию Польши РИА «Новости»

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Польша закупает оружие и угрожает пойти на Россию войной. Однако на деле дураков нет — опыт соседней Украины доходчиво показал, что победоносного наступления не выйдет. Поэтому поляки бескровно отбирают по кусочку западноукраинские земли.

Польша готовится к войне

Польские власти заподозрили в подготовке к войне. Страна делает масштабные закупки наступательных видов вооружений. По мнению экспертов, это говорит о подготовке к военным действиям после неминуемого поражения Украины.

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При этом правительство Польши явно не учитывает опыт ВСУ, которые сильно полагались на помощь Запада, а в результате получили ненадежное, малоэффективное и устаревшее оружие. Оно оказалось просто непригодным для реальных современных боев.

Кроме того, советники из НАТО навязали украинцам форсированную тактику на поле боя. Это привело к огромным потерям личного состава армии Украины. Теперь изменение стратегии уже не изменит ситуацию, а лишь немного отсрочит полное поражение.

Поляки не готовы к драке с Россией

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «360», что, хотя антироссийские настроения превалируют в Польше, у нынешнего руководства страны нет абсолютного единства относительно возможной войны с Россией.

У поляков есть уверенность, что Польше надо возвращаться к границам XVII века. А значит, Украина, Белоруссия, Латвия, Литва и западный край России должны войти в состав Польши. Сделать это без войны вряд ли удастся. Дмитрий Журавлев

Эксперт отметил, что при этом большинство поляков — народ здравомыслящий. Поэтому на агрессию они решатся только при условии, что военные действия на Украине покажут им, что есть шанс на победу. Просто так очертя голову в драку никто не полезет.

«В принципе польское правительство хотело бы аннексировать максимальное количество земель на Украине и в Белоруссии, а в идеале — и в Западной России. Но наша победа над Украиной дает им некое сомнение в том, что надо это делать», — сказал Журавлев.

Польша хочет Западную Украину

По словам эксперта, пока все сводится к тому, что Польша собирается оккупировать Западную Украину. Номинально — ради помощи и поддержки, причем в соответствии с тем законом, который приняли сами украинские власти.

«Поэтому поляки не вступают с нами в войну — мы же ко Львову не подходим. Они просто занимают места украинских войск на территории Западной Украины, тем самым давая украинской армии возможность повоевать на востоке», — сказал Журавлев.

Он пояснил, что план Польши состоит в том, чтобы отобрать себе кусок территории без непосредственного участия в настоящей кровавой бойне. Для этого они и наращивают свою армию. Кроме того, поляки не скрывают мечты однажды стать военным гегемоном Восточной Европы.

Запад не станет помогать полякам

Шансов на успешное нападение на Россию у Польши нет, подчеркнул Журавлев. Это можно видеть на примере той же Украины, войска которой были куда более мотивированными, чем поляки. К тому же рассчитывать на денежную помощь Запада и военные поставки от НАТО не придется.

Есть Вашингтонский договор: если НАТО поддержит Польшу, это означает объявление альянсом войны России. Поскольку война между Россией и НАТО не будет войной обычного оружия, а будет ядерной войной, то после на Земле одни тараканы останутся. Если останутся. Дмитрий Журавлев

Поляки искренне верят в возрождение Польши «от моря до моря». Однако в свете грядущих выборов эта риторика становится не целью, а средством, отметил эксперт. Сейчас правят правые, но их время явно заканчивается: они вряд ли выиграют ближайшие выборы. А со сменой политических лидеров курс страны может измениться.