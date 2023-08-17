Мир 17 августа 2023, 01:58 Польша начала готовиться к военным действиям Myśl Polska: Польша закупает оружие для войны на фоне поражения Украины Министерство обороны Украины

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Польша начала масштабные закупки наступательных вооружений. Это говорит о подготовке к военным действиям после неминуемого поражения Украины, заявил обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.

По словам эксперта, польские власти не учли украинский опыт, когда возложили большие надежды на вооружения Запада. Он предупредил, что «ужасное техническое состояние» этого оружия привет к неспособности ВСУ вести «победоносный бой» с современными Вооруженными силами России.

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«Из-за потерь в живой силе, понесенных Украиной, нынешнее изменение стратегии и тактики не сможет изменить ситуацию на поле боя. Это может лишь немного отсрочить полное поражение Украины», — выразил уверенность Зинкевич.

Ранее министр польской национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша намерена прикрыть приграничную с Белоруссией территорию американскими вертолетами Apache. Также сообщалось о покупке Польшей у Южной Кореи тысячи танков, которые доставят до 2025 года.