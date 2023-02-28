Мир 28 февраля 2023, 23:01 Россия и НАТО испортили отношения навсегда. В многополярном мире это не будет иметь значения Украинский политик Олейник: смысл в отношениях России и НАТО исчезнет в многополярном мире РИА «Новости»

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В НАТО исключили восстановление нормальных отношений с Россией даже после завершения спецоперации. Генсек Йенс Столтенберг заявил, что назад дороги нет, и призвал страны блока увеличить затраты на оборону — для обеспечения безопасности в новой реальности. Свет клином на США и Североатлантическом альянсе не сошелся: многие не входящие в объединение государства согласны с мнением о многополярном будущем мира без единого доминиона, заявил в беседе с «360» украинский политик Владимир Олейник.

Далее — его прямая речь.

Глобальные изменения

Есть простое правило: никогда не говори никогда. Мир продолжит меняться, в него придут новые люди, на отношения которых повлияют другие обстоятельства. Главным бенефициаром сегодняшнего миропорядка являются США, а вовсе не генеральный секретарь НАТО, который только озвучивает то, что ему говорят другие.

Среди изменений в обозримом будущем можно ждать смену власти в Америке. Мир уже видел, какие идеи продвигал бывший президент Дональд Трамп и каких взглядов он придерживается сейчас.

РИА «Новости»

Вернется он во власть или нет, неизвестно. Но его мнения, что нужно заканчивать боевые действия, честно конкурировать в бизнесе и не влезать во внутренние дела других государств, очень популярны.

Многое изменится в странах Европы, которые совершили ошибку, сделав высокие ставки на Украину. Теперь этот конфликт может решиться только на поле боя. Кто одержит победу, в значительной степени станет влиять на судьбы мира.

Многополярный мир

Россия в этой ситуации не одна сторона. Рядом с ней Китай, Индия и другие государства, которые не поддержали страны Запада в введении санкций и недовольны ситуацией, где все глобальные решения принимают США.

Для примера: сегодня американцы угрожают Китаю за военную помощь России. Называют это вмешательством в право Украины по защите своего суверенитета. Но почему тогда США продают оружие Тайваню без ведома Китая?

При этом они признают, что остров является частью страны. То же самое с несогласованными с МИД Китая визитами американских политиков. Это двойные стандарты, которые не устраивают многих. Закон должен быть един для каждой страны, в том числе международное право.

Многополярный мир многие страны рассматривают как будущее. Но дальнейшее развитие государств станет невозможно без поддержки России, которая остается главным поставщиком энергоносителей и крупнейшим рынком сбыта. Та же Европа не сможет найти для себя альтернативную сырьевую базу.

Сейчас у власти в странах Запада находятся не очень адекватные люди. Но их сменят нормальные, которые поймут, что НАТО перешел границы в отношениях с Россией и потерял всякий здравый смысл.

Мир должен развиваться в условиях гармонии и конкуренции, с учетом различных точек зрения. Поэтому сегодня правда на стороне России, Китая и Индии, которые предложили выстраивать отношения по-новому.