Мир 28 февраля 2023, 17:41 Генсек НАТО одной фразой охарактеризовал отношения альянса и России Генсек НАТО Йенс Столтенберг: в отношениях альянса и России назад дороги нет РИА «Новости»

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В отношениях НАТО и России в настоящее время нет дороги назад. Такую оценку отношениям сторон на пресс-конференции в Финляндии дал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщил ТАСС.

«Мы должны понимать, что завершение боевых действий на Украине не вернет наши хорошие отношения с Россией. Сейчас назад дороги нет», — заявил он.

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Генсек альянса отметил, что ради победы Украины в конфликте НАТО готов существенно увеличить военную помощь ВСУ.

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«Нет вариантов, которые полностью свободны от риска любого характера. Но если Россия победит, то для всех нас это станет сигналом, что благодаря применению силы возможно добиться политического результата», — добавил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО пообещал Украине членство в альянсе, но в отдаленном будущем. По его словам, сейчас все участники военного блока ждут завершения конфликта.

Столтенберг также подчеркнул, что именно НАТО помог Украине отстоять независимость и суверенитет.