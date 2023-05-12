Эксклюзив 12 мая 2023, 13:13 Ужесточение энергетических санкций ЕС против России сочли бесполезным Интернет-технолог Харисов: запрет ЕС на вход в порты судов с нефтью из России бесполезен Unsplash

Читать 360tv в

Страны Евросоюза достигли договоренности по ужесточению энергетических санкций и закрытия своих портов для танкеров, перевозящих российскую нефть. Такая норма появится в 11-м пакете ограничений, который сейчас разрабатывают европейские политики. Интернет-технолог Центра экспертного сопровождения политических процессов Рамиль Харисов заявил, что новые ограничения со стороны европейских стран снова окажутся бесполезными.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Давление на нефть

Главная проблема в том, как определить эти самые суда и какую нефть считать российской. На заре становления санкций в прошлом году в лидеры поставок нефти в ЕС неожиданно вышла Прибалтика, которая активно под своей маркой поставляла сырье.

Грубо говоря, в одну цистерну российской нефти доливали чайную ложку арабской, после чего груз переставал быть российским.

Таким же чудесным образом выросла добыча у находящейся в предбанкротном состоянии мексиканской компании. По составу она была очень похожа на российскую Urals.

Россия поставляет в страны Евросоюза не так много нефти, судя по цифрам с начала года. О каких объемах речь идет сейчас, не скажет никто, потому что данные засекретили.

Бесполезность санкций

Вся эта схема с новым пакетом санкций и ужесточением уже введенных ограничений идет от безысходности. Европейские политики понимают, что их меры не работают, поэтому нужно совершать какие-то действия, чтобы показать, что это не так.

Все это лишь информационная атака на Россию. Даже с точки зрения экономики санкции из официального сектора переходят в теневой формат, создание которого инициировал сам Евросоюз. Можно сказать, что новый пакет санкций ничего не принесет. Все это действие ради действия и желание информационно навредить России.