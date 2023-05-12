12 мая 2023, 07:10
Евросоюз допустил ужесточение энергетических санкций против России
Politico: страны ЕС не против ужесточения энергетических санкций против России
Страны Европейского союза не имеют сильных разногласий в вероятном ужесточении энергетических санкций против России. Об этом сообщила газета Politico.
По данным источника, страны содружества в четверг, 11 мая, обсудили технические нюансы нового пакета санкций против России. В целом никто из членов Евросоюза не выступил против ужесточения антироссийских ограничений.
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Ранее в СМИ появлялась информация, что Евросоюз предложит ограничить доступ к своим портам тем судам, которые помогают России обойти ограничения.
Также сообщалось, что США рассмотрят вопрос ослабления санкций против России ради обмена заключенными. В Штатах нет «серьезных российских шпионов», поэтому американская сторона ведет переговоры с Норвегией, Германией и Бразилией, где задерживали граждан из России.
Санкции
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