Мир 12 мая 2023, 07:10 Евросоюз допустил ужесточение энергетических санкций против России Politico: страны ЕС не против ужесточения энергетических санкций против России РИА «Новости»

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Страны Европейского союза не имеют сильных разногласий в вероятном ужесточении энергетических санкций против России. Об этом сообщила газета Politico.

По данным источника, страны содружества в четверг, 11 мая, обсудили технические нюансы нового пакета санкций против России. В целом никто из членов Евросоюза не выступил против ужесточения антироссийских ограничений.

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Ранее в СМИ появлялась информация, что Евросоюз предложит ограничить доступ к своим портам тем судам, которые помогают России обойти ограничения.

Также сообщалось, что США рассмотрят вопрос ослабления санкций против России ради обмена заключенными. В Штатах нет «серьезных российских шпионов», поэтому американская сторона ведет переговоры с Норвегией, Германией и Бразилией, где задерживали граждан из России.