Эксклюзив 01 апреля 2023, 12:42 Украинскому зерновому раю скоро конец «Голос Мордора»: Украина лишится привилегий по вывозу зерна и другой поддержки Запада РИА «Новости»

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Украина скоро лишится всяких привилегий по вывозу своего зерна, которые получила фактически с самого начала боевых действий. Европе больше не нужно дешевое украинское сырье, да и от помощи киевскому режиму Запад постепенно начал открещиваться. Об этом специально для Telegram-канала «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Украинский зерновой рай может очень скоро закончиться. Буквально с начала боевых действий на Украине украинскому зерну была дана зеленая дорога во всех европейских странах, сняты таможенные пошлины и прочие ограничения.

Зерно вывозили в Европу большегрузами, поездами, разрабатывали наиболее удобные маршруты. Казалось, что все довольны: Украина получала неплохие деньги, а Евросоюз — дешевое зерно.

К качеству вопросов было немного, так как шло оно в основном в животноводческую отрасль. Тем не менее украинское зерно смогло достаточно сильно ударить по ценам, а значит, и по европейским аграриям, которые выращивают зерновые культуры.

РИА «Новости»

Польский бунт

Первыми возмутились поляки. Польские фермеры начали бунтовать против украинского зерна еще в прошлом году, но, похоже, сейчас их услышали и польские власти.

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что историю с дешевым украинским зерном пора заканчивать, так как это уничтожает сельское хозяйство страны.

К Польше потихоньку начинают присоединяться и другие страны. И в Евросоюзе уже достаточно громко говорят о том, что на украинское зерно снова необходимо ввести импортные пошлины.

Дружба против денег

Европейско-украинская дружба в очередной раз напоролась на жесткие финансовые обязательства. Примечательно, что начала все это Польша, чей президент так любит обниматься с Владимиром Зеленским.

Польша является наиболее активным игроком в украинском вопросе и сейчас фактически всаживает нож в спину своему подопечному. А другие европейские страны это поддерживают.

Иссякший поток помощи

Зерновой вопрос не единственный, в котором поддержка Украины может видоизмениться. Например, в финансовом плане Запад сейчас хочет перевалить ее на плечи МВФ, чему там не особенно рады, так как понимают, что возвращать долги, скорее всего, будет некому.

В любом случае финансовый поток Украине потихоньку высыхает. И со временем такая тенденция будет лишь усиливаться.

А в случае провала украинского контрнаступления (который обязательно будет) вопрос о финансовой поддержке Украины встанет ребром. Никому не хочется вкладывать деньги в заведомо убыточное предприятие.