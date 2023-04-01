Мир 01 апреля 2023, 12:29 Европейские страны столкнулись с переизбытком украинского зерна AP: пять стран ЕС призвали забрать скопившееся украинское зерно РИА «Новости»

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Обеспечивающие сухопутный транзит украинской сельхозпродукции пять стран Евросоюза потребовали избавить их от поставленных товаров, так как это привело к значительному падению цен на национальных рынках и вызвало недовольство местных фермеров. Об этом со ссылкой на письмо премьер-министров Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии в Еврокомиссию сообщило агентство Associated Press.

Соседние с Украиной государства после начала специальной военной операции открыли транспортные коридоры для вывоза сельскохозяйственной продукции в третьи страны. Для удобства экспорта они отказались от взятия пошлин и импортных квот.

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Но каналы, по которым украинская сельхозпродукция должна была отправиться дальше, не сработали, что вызвало пресыщение рынка и падение цен на продукцию. Эта ситуация привела к недовольству местных фермеров, которые вынуждены продавать свои товары по низким ценам на фоне роста стоимости удобрений и электроэнергии.

Лишние товары

Премьер-министры потребовали от Еврокомиссии срочно выкупить излишки украинской сельхозпродукции, а также выделить деньги на строительство складов и транспортной инфраструктуры.

В письме говорится, что страны столкнулись с беспрецедентным притоком зерна, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблок, ягод, муки и меда.

«Мы призываем комиссию проанализировать возможность закупки излишков зерна у государств-членов (граничащих с Украиной) по гуманитарным соображениям. Мы также обращаемся за финансовой поддержкой со стороны ЕС для нужд более быстрого развития транспортной инфраструктуры», — говорится в письме.

Очередные протесты

Ситуация на сельскохозяйственных рынках стран Восточной Европы привела к протестам фермеров. На этой неделе в Болгарии они заблокировали пограничные переходы, чтобы остановить экспорт украинской продукции. Министр сельского хозяйства Польши пообещал всем аграриям выплатить компенсации.

Пока Брюссель предложил только 56,3 миллиона евро, которые европейские страны считают недостаточной поддержкой В Еврокомиссии пообещали, что разработают специальный механизм помощи фермерам, а также усилят контроль за экспортом сельхозпродукции с Украины.