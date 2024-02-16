Мир 16 февраля 2024, 14:37 Украине пообещали «Хана ханов». Осталось дождаться будущего и западных денег Политолог Кошкин: едва ли новый турецкий истребитель будет конкурентоспособен Испытания прототипа истребителя Kaan в марте 2023 года / Викимедиа

Читать 360tv в

Украина собирается купить турецкие истребители Kaan. Похоже, так она хочет подчеркнуть свое финансовое благосостояние (один самолет будет стоить больше 100 миллионов долларов) и уверенность в долгосрочных западных выплатах — ведь машины будут готовы только к 2028 году.

Истребители Kaan для ВСУ

Украинцы намерены закупить у Турции новейшие истребители пятого поколения Kaan. Считается, что они смогут конкурировать с американскими F35 и F22. Украина заявила, что ее специалисты участвуют в разработке двигателя для этих самолетов — договор заключили еще до начала СВО.

Реклама

Несмотря на успехи в производстве БПЛА, у Турции нет никакого опыта в создании собственных истребителей. Впервые о разработке новейших машин турки задумались в декабре 2010 года. Производство первого самолета стартовало в конце 2021-го, а спустя два года он получил свое официальное название — Kaan, «Хан ханов».

Турецкие власти еще в начале разработок новой машины заявляли, что собираются заменить новыми истребителями Kaan самолеты F-16 Fighting Falcon, которые стоят на вооружении ВВС страны. Однако в нынешнем январе Турция дала свое согласие на членство Швеции в НАТО как раз в обмен на партию американских истребителей.

Предварительные характеристики турецкого истребитель пятого поколения TF-X Kaan / Телеканал «360»

Что известно об истребителях Kaan

Всепогодный истребитель пятого поколения TF-X Kaan имеет малую радиолокационную заметность. В обшивке используются бронеплитки на основе соединений бора. Предполагается, что машина будет работать в тандеме с БПЛА, с которыми будет связываться через зашифрованные соединения.

Внутренний подфюзеляжный оружейный отсек вмещает до четырех ракет средней и большой дальности. Также имеются два маленьких боковых внутренних отсека, каждый из них предназначен для ракет «воздух-воздух» малой дальности. Кроме того, самолет способен нести бомбы, в том числе планирующие и с комплектом лазерного наведения.

Макет TF-X Kaan и его вооружения на Технофест-2019 / Викимедиа

Эксперты считают, что турецкий истребитель будет сопоставим с многоцелевыми истребителями Су-57 российского производства и американским F-22 Raptor. Вот только с двигателем у новой машины вышла незадача: его придется разрабатывать с нуля и это займет несколько десятилетий.

Поэтому на первых самолетах решили установить чужие моторы, параллельно создавая собственные. Летом 2022 года турки получили первую партию двигателей от компании General Electric. Тогда же Агентство оборонной промышленности Турции сообщило о тендере для отечественных разработчиков.

При этом нигде нет ни единого упоминания о сотрудничестве со специалистами Украины — ни до спецоперации, ни после. Кроме того, ввод в эксплуатацию TF-X Kaan планируется не раньше 2028 года. Не исключено, что своими громкими заявлениями о покупке украинская сторона просто напоминает про обещанные Западом F-16.

Макет TF-X Kaan, вид сзади, 2019 год / Викимедиа

Украина надеется на супероружие

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин пояснил «360», зачем Украине понадобилось рассказывать о еще не свершившейся сделке.

Сегодня у Украины есть «советники», которые готовят подобного рода информацию. Они хотят запугать Россию и убедить весь мир в том, что на деньги, которые обязательно выделят Соединенные Штаты, украинцы закупят супероружие, которое и поможет им переломить ситуацию на линии соприкосновения. Андрей Кошкин

Эксперт напомнил, что западные страны уже обещали поставить Украине истребители F-16, но пока это получается с трудом. Еще большой вопрос, сколько самолетов продадут турки и как они их доставят. Не говоря уже о том, что вообще неизвестно — состоится ли сделка.

«Похоже, все это далеко от реальности. К тому уже я не уверен, что тот самолет, который турки собираются конструировать, будет настолько же конкурентоспособен, как, допустим, F-16. Но российской стороне важно напомнить всему миру: если такие поставки все же пойдут, мы их уничтожим», — заключил Кошкин.