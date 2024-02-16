Мир 16 февраля 2024, 09:43 Украина захотела закупить передовые истребители в Турции Посол Украины Боднар: Киев закупит у Анкары истребители KAAN пятого поколения Википедия

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Украинское правительство намерено закупить истребители пятого поколения KAAN в Турции. Об этом в эфире канала CNN TÜRK заявил посол Украины Василий Боднар.

«Мы не только купим эти самолеты, но и будем пользоваться ими. Мы знаем, как и где применять их», — сказал он.

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Посол отметил, что украинские предприятия принимают участие в разработке двигателя для этого истребителя.

«Они выиграли тендер еще до начала конфликта с Россией», — добавил дипломат.

KAAN является истребителем пятого поколения турецкого производства, впервые дизайн самолета презентовали еще в 2013 году. В настоящее время истребитель находится в фазе разработки.

В начале февраля стало известно, что Украина начала готовить инфраструктуру для приема американских истребителей F-16. Глава СНБО Алексей Данилов отмечал, что эта работа является комплексной и проходит по утвержденному графику.