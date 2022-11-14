14 ноября 2022, 14:03
Украина встала на пороге банкротства. У русскоязычных областей еще есть шанс спастись
Публицист Новоселов: дефолт и банкротство Украины неизбежны
Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, как Украина оказалась на грани банкротства и как ее русскоязычные регионы еще могут спастись.
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Далее — прямая речь.
Госпереворот в 2014 году привел к полной потере суверенитета Украины, заявил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин. Теперь ее бюджет почти на 40% формируется за счет иностранных кредитов и займов, а в следующем году зарубежное финансирование составит 58%.
«Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9%. Поэтому вынужден брать новые кредиты. Киевский режим пытается это замалчивать. Но проблема очевидна. Зеленский лишил граждан Украины будущего, вогнав страну в долговую кабалу».
В 1990 году ВВП Украины составлял 90,3 миллиарда долларов и был выше, чем у таких стран, как Венгрия, Польша и Болгария. Россия взяла на себя весь внешний долг СССР, а Украина стала новым независимым государством, без долгов.
К тому же страна унаследовала от Советского Союза огромные промышленные мощности, в том числе треть его космической промышленности, авиационную промышленность, производившую 350 самолетов в год, судостроительные мощности, позволявшие строить даже авианосцы, и бессчетное количество других промышленных объектов, каждый из которых мог стать локомотивом экономики любой другой страны.
За годы существования независимой Украины ее номинальный ВВП постепенно рос, но точно так же росла внешняя задолженность, в то время как промышленность не просто была убыточной, а была попросту разрушена и разворована. Единственные светлые моменты в новейшей истории Украины — три года правления Виктора Януковича, когда уровень доходов населения вырос вдвое, экономика показывала беспрецедентный рост и ситуация действительно начала налаживаться.
У правительства Януковича были веские причины отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, в рамках этого соглашения Украине потребовалось бы вложить 160-170 миллиардов евро за десять лет только для адаптации технических регламентом к нормам ЕС.
Это почти три годовых ее бюджета и практически в десять раз больше, чем национальный долг на тот период (22 миллиарда долларов). И расходы на адаптацию были не единственными.
На 1 января 2014 года размер национального долга Украины составлял 22 миллиарда долларов, причем правительство Азарова неустанно работало над его снижением и реструктуризацией. Уже через год размер долга вырос более чем вдвое и к концу 2021-го превышал 80 миллиардов долларов. В июне 2022 года он достиг исторически рекордной цифры в 94 миллиарда долларов.
В августе страны-кредиторы озаботились положением Украины и решили ей «помочь», отложив платежи по долгу до конца 2023 года. Однако, даже несмотря на это, страна не может сводить концы с концами и вынуждена полагаться на финансовую помощь западных государства, которые никогда ничего не дают бесплатно.
С учетом продолжающегося обрушения гривны, хронического дефицита бюджета, а также гигантских военных расходов, экономика Украины давно перешагнула грань банкротства и не может функционировать без постоянных денежных вливаний со стороны Запада. Часть этих вливаний принимает форму «финансовой помощи», однако настоящие условия, равно как и то, куда именно уходят эти деньги, — тайна за семью печатями.
Многие крупнейшие страны Европы столкнулись с дефицитом собственного бюджета и не горят желанием взять Украину на полное жизнеобеспечение. Конечно, в долг они дадут, но не так уже много и на собственных условиях. В США тоже не все так просто: хотя с военной помощью вопросов не будет, пока на американских складах ржавеют вооружения времен холодной войны, американцы очень даже умеют считать деньги.
По самым оптимистичным для Украины прогнозам, к моменту возобновления выплат по кредитам ее задолженность превысит 150 миллиардов долларов. На выплату одних лишь процентов будет уходить до трети бюджета.
Это означает, что дефолт и банкротство Украины неизбежны. Но кредиторы не откажутся от своих денег просто так. У Украины еще есть земля, лес, полезные ископаемые и остатки промышленности.
Есть ли у киевского режима выход из сложившейся ситуации? В случае продолжения противостояния с Россией, никакого выхода не будет. Наивные украинцы еще верят, что кто-то им что-то отдаст и подарит, но этого не случится никогда.
Однако выход все же есть — по крайней мере для отдельных регионов Украины. Крым, Донбасс, освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей уже не имеют никакого отношения к долгам Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Возможно, остальным русскоязычным областям тоже стоит задуматься о будущем?
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