Эксклюзив 14 ноября 2022, 14:03 Украина встала на пороге банкротства. У русскоязычных областей еще есть шанс спастись Публицист Новоселов: дефолт и банкротство Украины неизбежны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, как Украина оказалась на грани банкротства и как ее русскоязычные регионы еще могут спастись.

Реклама

Далее — прямая речь.

Госпереворот в 2014 году привел к полной потере суверенитета Украины, заявил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин. Теперь ее бюджет почти на 40% формируется за счет иностранных кредитов и займов, а в следующем году зарубежное финансирование составит 58%.

«Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9%. Поэтому вынужден брать новые кредиты. Киевский режим пытается это замалчивать. Но проблема очевидна. Зеленский лишил граждан Украины будущего, вогнав страну в долговую кабалу».

Девушка разогревает суп на газовой плите во время тестового отключения электричества в Киеве / РИА «Новости»

В 1990 году ВВП Украины составлял 90,3 миллиарда долларов и был выше, чем у таких стран, как Венгрия, Польша и Болгария. Россия взяла на себя весь внешний долг СССР, а Украина стала новым независимым государством, без долгов.

К тому же страна унаследовала от Советского Союза огромные промышленные мощности, в том числе треть его космической промышленности, авиационную промышленность, производившую 350 самолетов в год, судостроительные мощности, позволявшие строить даже авианосцы, и бессчетное количество других промышленных объектов, каждый из которых мог стать локомотивом экономики любой другой страны.

Герб на башне павильона № 58 «Земледелие» (до 1964 года — «Украинская ССР») на ВДНХ в Москве / РИА «Новости»

За годы существования независимой Украины ее номинальный ВВП постепенно рос, но точно так же росла внешняя задолженность, в то время как промышленность не просто была убыточной, а была попросту разрушена и разворована. Единственные светлые моменты в новейшей истории Украины — три года правления Виктора Януковича, когда уровень доходов населения вырос вдвое, экономика показывала беспрецедентный рост и ситуация действительно начала налаживаться.

У правительства Януковича были веские причины отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, в рамках этого соглашения Украине потребовалось бы вложить 160-170 миллиардов евро за десять лет только для адаптации технических регламентом к нормам ЕС.

Это почти три годовых ее бюджета и практически в десять раз больше, чем национальный долг на тот период (22 миллиарда долларов). И расходы на адаптацию были не единственными.

Участники митинга в поддержку Виктора Януковича у здания Донецкого областного совета, 2014 год / РИА «Новости»

На 1 января 2014 года размер национального долга Украины составлял 22 миллиарда долларов, причем правительство Азарова неустанно работало над его снижением и реструктуризацией. Уже через год размер долга вырос более чем вдвое и к концу 2021-го превышал 80 миллиардов долларов. В июне 2022 года он достиг исторически рекордной цифры в 94 миллиарда долларов.

В августе страны-кредиторы озаботились положением Украины и решили ей «помочь», отложив платежи по долгу до конца 2023 года. Однако, даже несмотря на это, страна не может сводить концы с концами и вынуждена полагаться на финансовую помощь западных государства, которые никогда ничего не дают бесплатно.

С учетом продолжающегося обрушения гривны, хронического дефицита бюджета, а также гигантских военных расходов, экономика Украины давно перешагнула грань банкротства и не может функционировать без постоянных денежных вливаний со стороны Запада. Часть этих вливаний принимает форму «финансовой помощи», однако настоящие условия, равно как и то, куда именно уходят эти деньги, — тайна за семью печатями.

Многие крупнейшие страны Европы столкнулись с дефицитом собственного бюджета и не горят желанием взять Украину на полное жизнеобеспечение. Конечно, в долг они дадут, но не так уже много и на собственных условиях. В США тоже не все так просто: хотя с военной помощью вопросов не будет, пока на американских складах ржавеют вооружения времен холодной войны, американцы очень даже умеют считать деньги.

По самым оптимистичным для Украины прогнозам, к моменту возобновления выплат по кредитам ее задолженность превысит 150 миллиардов долларов. На выплату одних лишь процентов будет уходить до трети бюджета.

Это означает, что дефолт и банкротство Украины неизбежны. Но кредиторы не откажутся от своих денег просто так. У Украины еще есть земля, лес, полезные ископаемые и остатки промышленности.

Есть ли у киевского режима выход из сложившейся ситуации? В случае продолжения противостояния с Россией, никакого выхода не будет. Наивные украинцы еще верят, что кто-то им что-то отдаст и подарит, но этого не случится никогда.

РИА «Новости»

Однако выход все же есть — по крайней мере для отдельных регионов Украины. Крым, Донбасс, освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей уже не имеют никакого отношения к долгам Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Возможно, остальным русскоязычным областям тоже стоит задуматься о будущем?