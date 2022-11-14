14 ноября 2022, 08:41
Володин назвал Украину государством-банкротом
Председатель ГД Володин: президент Украины Зеленский вогнал страну в долговую кабалу
Украина стала государством-банкротом, констатировал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что страна вынуждена брать новые и новые кредиты — ее президент Владимир Зеленский фактически лишил украинцев будущего.
«Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9%. Зеленский <…> вогнал страну в долговую кабалу», — подчеркнул Володин.
Реклама
Он добавил, что киевский режим старается это замалчивать, однако безуспешно.
Реклама
Председатель Госдумы указал на то, что госпереворот на Украине в феврале 2014 года повлек за собой полную потерю суверенитета Украины. Теперь бюджет страны почти на 40% формируется из иностранных займов и кредитов. А в 2023 году зарубежное финансирование достигнет 58%.
«Украина не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других социальных вопросов», — сообщил Володин.
Он добавил, что сейчас ситуация только ухудшается.
Госдума РФ
Украина
Реклама
Реклама