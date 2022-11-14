Мир 14 ноября 2022, 08:41 Володин назвал Украину государством-банкротом Председатель ГД Володин: президент Украины Зеленский вогнал страну в долговую кабалу Unsplash

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Украина стала государством-банкротом, констатировал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что страна вынуждена брать новые и новые кредиты — ее президент Владимир Зеленский фактически лишил украинцев будущего.

«Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9%. Зеленский <…> вогнал страну в долговую кабалу», — подчеркнул Володин.

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Он добавил, что киевский режим старается это замалчивать, однако безуспешно.

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Председатель Госдумы указал на то, что госпереворот на Украине в феврале 2014 года повлек за собой полную потерю суверенитета Украины. Теперь бюджет страны почти на 40% формируется из иностранных займов и кредитов. А в 2023 году зарубежное финансирование достигнет 58%.

«Украина не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других социальных вопросов», — сообщил Володин.

Он добавил, что сейчас ситуация только ухудшается.