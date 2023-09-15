Мир 15 сентября 2023, 18:21 Украина отказалась от контрнаступления из-за сложности атак против российской армии FT: Украина остановила наступление из-за потерь и ошибок плана прорывов обороны РИА «Новости»

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Военные Украины в ходе прошедшего контрнаступления доказали, что стратегия НАТО им не подходит. Вместо полномасштабных и прорывных атак боевики хорошо действуют в составе небольших групп. Это не поможет в прорыве обороны или операциях против крупных подразделений и затянет сами боевые действия на неопределенный срок, заявили военные аналитики в комментарии газете The Financial Times.

По оценке специалистов, за три месяца продвижения украинские войска потеряли пятую часть техники, которую им предоставили страны НАТО. Это заставило командование остановить контрнаступление и начать разработку нового плана. В качестве промежуточного решения ВСУ перешли на изматывание российских войск ударами артиллерии и разрушением линий снабжения с длинной дистанции.

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Эксперты пояснили, что отправка на передовую небольших штурмовых подразделений оказалась эффективной и показала сильные стороны ВСУ, но не успехи в прорыве российской обороны. Но специалисты отметили, что такие действия более адаптированы к этой территории в условиях нехватки авиации.

На Западе недовольны

Отсутствие значительного продвижения уже вызвало недовольство на Западе. Некоторые чиновники США в частном порядке жаловались что украинские военные во время тренировок не смогли освоить современные операции, сочетающие в себе механизированную пехоту, артиллерию и противовоздушную оборону, и слишком рисковали при выполнении учебных операций.

Военные аналитики Майкл Кофман из Центра военно-морского анализа (CNA) и Роб Ли из Института исследований внешней политики (FPRI) в своем отчете назвали эту критику несправедливой. Они пояснили, что в НАТО принята другая стратегия, которая в этом случае не сработала.

«Плохое понимание того, как воюют украинские военные, и оперативной обстановки в целом может привести к ложным ожиданиям, неуместным советам и несправедливой критике в западных официальных кругах», — подчеркнули они.

Украине нужно усвоить урок

Собеседники журналистов добавили, что сейчас важно, чтобы Украина извлекла урок из своих ошибок и продолжила получать военную помощь Запада, накапливая силы для следующих попыток прорыва. При этом странам НАТО необходимо провести более серьезное обучение украинских военных, а не укладывать все в короткие отрезки времени.

Ранее представитель генштаба Украины в беседе с журналом The Economist подтвердил отказ от крупных атак и операций в связи с нехваткой ресурсов. По его словам, поставки военной техники оказались не такими большими, как было на словах, кроме того, у военных не хватает оборудования для разминирования российских линий обороны.