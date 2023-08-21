Мир 21 августа 2023, 00:25 Украина заявила о нехватке западной техники для новых атак The Economist: ВСУ назвали невозможными лобовые атаки из-за нехватки техники Википедия

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Требования западных стран к украинским военных перейти в лобовые атаки реализовать невозможно из-за нехватки бронетехники. Об этом со ссылкой на источник в Генеральном штабе страны сообщил британский журнал The Economist.

Собеседник журналистов подчеркнул, что вместо обещанных сотен танков Leopard западные страны получили всего 60 единиц. Кроме того, ВСУ столкнулись с острой нехваткой техники для разминирования российских линий обороны.

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«У нас нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад», — заявил представитель Генштаба Украины.

Он добавил, что еще одной важной проблемой для дальнейшего продвижения стало отсутствие прикрытия с воздуха. Собеседник подчеркнул, что об этой проблеме говорили с самого начала, но обсуждение поставки военных самолетов началось поздно.

По его словам, прошедшие обучение на западных полигонах группировки потеряли во время контрнаступления много людей. Большая часть подорвалась на минах.

«Мы больше не планируем операции, предполагающие большие потери», — подчеркнул собеседник.

Приехавшие в Киев журналисты отметили, что настроения в обществе изменились в худшую сторону по сравнению с весной. Многие в открытую выступают с критикой президента Украины Владимира Зеленского, который обещал завершить освобождение потерянных областей к концу лета.

Представитель офиса главы государства сравнил заявления людей с нетерпеливыми клиентами кафе, которым долго несут их напиток.

«Это не та лошадь, которую можно хлестать, чтобы она ехала быстрее. Каждый метр вперед имеет свою цену в крови», — подчеркнул он.

Лещенко добавил, что невыполненные обещания западных политиков по поставкам вооружений сильно демотивировали многих.

Бывший командующий силами США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес обвинил страны Запада в нерешительности по вопросу поставок оружия на Украину. Он подчеркнул, что США до последнего оттягивали поставки военных истребителей F-16, а Германия стала последней страной НАТО, которая дала согласие на передачу танков Leopard.

Генерал подчеркнул, что ВСУ боевые машины были необходимы в феврале, но получили они их только поздней весной. Ходжес заявил, что вина в провале контрнаступления лежит на западных политиках, которые упустили все шансы для принятия важных шагов.