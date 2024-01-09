Эксклюзив 09 января 2024, 12:09 «Турция очень многогранна». Россиянам рассказали, чего ждать от переговоров Путина и Эрдогана Политолог Журавлев: темой переговоров Путина и Эрдогана станет зерновая сделка President Of Russia/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин объявлял в декабре о планах провести встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале 2024 года. В администрации главы Турции подтвердили, что занимаются проработкой этого вопроса. О том, что может стать главной темой переговоров лидеров двух стран, в беседе с «360» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, Путин и Эрдоган будут обсуждать внешнеполитические вопросы.

Реклама

«Тут есть о чем поговорить. Это и Южный Кавказ, это и та же зерновая сделка, хотя уже в меньшей степени», — указал эксперт.

Журавлев отметил, что Турция не может в одиночку осуществлять зерновую сделку, и ей придется проводить переговоры с другими странами. Политолог напомнил, что турецкая сторона в этом вопросе рассчитывала на Европу, хотя та болезненно относится к поставкам украинского зерна на свою территорию.

«Зерновая сделка, так или иначе, тихо умирает. Но определить позиции по ней надо, потому что нужно понять: в этом вопросе Турция — союзник России, или нет. Турция очень многогранна», — подчеркнул он.

Unsplash

Путин и Эрдоган на переговорах также могут поднять тему Ближнего Востока и конфликт между Израилем и ХАМАС.

«Есть позиции в ООН, в каких-то аспектах мы союзники, и можем вместе голосовать. Ну и просто держать руку на пульсе двум странам», — заявил аналитик.

Эксперт обратил внимание, что Турция является второй по военной мощи страной НАТО. По мнению Журавлева, лидеры двух государств могут обсудить вопросы, связанные с черноморскими проливами. Он назвал возможную встречу важной несмотря на то, что еще нет четкого понимания, когда она состоится.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры Эрдогана и Путина остаются на повестке дня. Он добавил, что турецкая и российская сторона согласовывают графики президентов для организации встречи.