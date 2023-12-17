Власть 17 декабря 2023, 16:59 Дату визита Путина в Турцию пока не определили Песков: визит Путина в Турцию остался на повестке, но точных сроков нет Freepik

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Визит президента Владимира Путина в Турцию остается на повестке дня, но точные сроки пока не определились. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия контактирует по этому вопросу с турецкими партнерами.

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«Пока точных дат нет. Это вопрос согласования графиков двух президентов», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Он заверил, что Путин посетит Турцию, «как только представится возможность», но пока акцент в его работе в большей степени делается на «внутренние проблемы».

Выступая на прямой линии и пресс-конференции 14 декабря, президент пообещал, что первую заграничную поездку в следующем году совершит именно в Турцию. Он напомнил, что переговоры с ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом планировались давно, но согласовать дату визита не получалось. Путин предположил, что планы удастся осуществить уже в начале 2024 года.