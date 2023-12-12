Эксклюзив 12 декабря 2023, 12:15 «Торпеда в „Титаник“ демократов». Грозит ли Байдену импичмент Политолог Станкевич: импичмент Байдену не грозит, но его положение осложнится CNP/AdMedia/globallookpress

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Голосование по резолюции об импичменте президенту Соединенных Штатов Джо Байдену планируется 13 декабря. Свой пост он не потеряет, но его без того шаткое положение осложнится еще сильнее, пояснил «360» политолог Сергей Станкевич.

Он отметил, что часто смысл процедуры голосования по импичменту в палате представителей понимают неверно.

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«Голосование по импичменту в палате представителей — это не конец пути, а начало. Это выдвижение обвинения. После того, как оно пройдет, процедура дальше пойдет в формате рассмотрения этого обвинения, и она должна дойти до вынесения какого-то заключения. Оно будет передано в верхнюю палату — Сенат. А Сенат в этом случае превращается в судебную инстанцию и уже рассматривает [резолюцию] в судебном порядке», — рассказал Станкевич.

По его словам, палата представителей выступает «чем-то вроде Следственного комитета»: сначала выдвигает обвинения и потом доказывает его, собирая материалы, а Сенат превращается в подобие суда: идет судебная процедура, оценивается достоверность аргументов.

Серьезный удар

«Скорее всего, обвинение будет выдвинуто, хотя бы потому что республиканцы составляют большинство в палате представителей. Но когда все дойдет до Сената, ситуация обратная: шансов закрепить это обвинение каким-то судебным решением, которое привело бы к отстранению Байдена от должности, нет. <…> У тех, кто „атакует“ Байдена, не получится собрать достаточное количество голосов в Сенате: нужно две трети, их будет невозможно получить», — продолжил эксперт.

Он констатировал, что развитие ситуации займет несколько месяцев, и сама процедура уже сейчас широко освещается в СМИ, используется в политической борьбе и служит «серьезным ударом» по политическим позициям демократической партии в целом и президента Байдена в частности.

«Эти позиции и так не очень сильны, а процедура импичмента — такая дополнительная торпеда, которая в „Титаник“ демократической партии ударит. Это обострит межпартийную борьбу, осложнит положение Байдена перед началом избирательной кампании, очень серьезно осложнит», — спрогнозировал Сергей Станкевич.

В ноябре спикер палаты представителей Майк Джонсон предупреждал об отсутствии достаточной доказательной базы для объявления импичмента Байдену.