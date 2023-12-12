Мир 12 декабря 2023, 07:45 Голосование конгрессменов по резолюции об импичменте Байдена состоится 13 декабря — СМИ Палата представителей 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдену Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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Палата представителей США планирует 13 декабря провести голосование по резолюции о начале возможного импичмента президенту Джо Байдену. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник издания в конгрессе заявил, что расследование проводилось в связи с подозрениями в его причастности к зарубежному бизнесу его сына Хантера Байдена. По версии следствия, американский лидер мог участвовать в деловых инициативах родственника, когда занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Белый дом опроверг эти обвинения.

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По словам собеседника издания, часть демократов пытаются блокировать принятие резолюции по импичменту главы государства.

Ранее Джо Байдена раскритиковали на австралийском телевидении. Журналистка Рита Панахи высмеяла американского лидера из-за того, что тот запутался в телесуфлере во время речи. Глава США не смог правильно озвучить сумму инвестиций, вложенных в инфраструктуру страны.