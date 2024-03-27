Эксклюзив 27 марта 2024, 13:56 Тайна Вучича. О чем предупредил президент Сербии Политолог Светов: загадочное предупреждение Вучича типично для него IMAGO / Christian Spicker / Global Look Press

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Президент Сербии Алесандр Вучич предупредил, что в ближайшее время его страна столкнется с «угрозой своим национальным интересам». Подробности сербский лидер обещал рассказать чуть позже. Политолог и журналист Юрий Светов сообщил «360», что дело может касаться режиссеров «цветных революций» и давления ЕС из-за Косово.

Далее — прямая речь.

Что имел в виду Вучич?

Пауза Вучича типична для него. Зачем сразу-то все выкладывать? Надо заинтриговать общество. Видимо, хочет рассказать о тех методах давления, которые на него оказывались.

К тому же не нужно забывать, что именно в Сербии родились организация «Отпор!», устроившая первую цветную революцию. Она получила название «бульдозерной», после того как осенью 2000 года некий Любисав Джокич протаранил на своем тягаче ограду телецентра.

Вслед за Сербией филиалы «Отпора!» появились в Грузии («Кмара»), помогая прийти к власти Михаилу Саакашвили, они действовали на Украине («Пора!»), в Киргизии и Египте. Все эти организации финансировались из-за рубежа. Это Вучич тоже может напомнить.

Сербка с плакатом движения «Отпор», Белград, декабрь, 2023 год. Фото: IMAGE / Global Look Press

ЕС в обмен на Косово

Сейчас у Сербии есть два важных рубежа. Первый: впереди президентские выборы. Пойдет ли на них нынешний президент страны Александра Вучич (который, кстати, перестал быть руководителем правящей партии), удастся ли ему победить?

Ведь, по сути, только на Вучиче держится нынешняя более-менее самостоятельная линия сербской власти. В первую очередь это отказ от участия в санкциях против России. Поэтому Запад оказывает на Белград серьезное давление.

Второе обстоятельство как раз связано со вступлением Сербии в ЕС. Сейчас еврочиновники провозгласили программу, по которой к 2030 году все балканские государства должны стать членами Евросоюза.

Но если другие страны Балкан должны выполнять традиционные требования для вступающих в ЕС по разработанной им программе, то для Сербии есть дополнительное условие — признание независимости Косово.

Канадцы сербского происхождения на митинге в Ванкувере скандируют «Косово — это Сербия». Фото: bc4 / Global Look Press

Сербам все время говорят: «Откажитесь от Косова, и вас примут в Евросоюз». Отсюда все сложности, отсюда давление. К тому же, согласно опросам, сербское общество хотело бы, чтобы страна туда вступила.

Особенно хочет попасть в ЕС молодежь — любой ценой. Если надо отказаться от Косова, то молодые сербы, скорее всего, готовы пойти на этот шаг. Но для старшего поколения Косово — этсердце сербское идентичности.