Мир 05 апреля 2024, 15:49 Россияне откопали «Азовца». Супербронемашина как символ коррупции Украины Украинская гусеничная бронированная боевая машина «Азовец» / РИА «Новости»

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Россияне откопали украинскую бронемашину «Азовец». Ею несколько лет грозили России, но потом «уникальная разработка энтузиастов» выпала из эфира. Оказалось, ее украли и закопали в землю почти восемь лет назад. Зачем? Все просто: так создателям «супероружия» не пришлось отвечать за потраченные впустую миллионы долларов.

Найден «супертанк» Украины

Российские ремонтно-эвакуационные подразделения обнаружили украинскую бронемашину «Азовец». В этом помогли местные жители: они рассказали военным, что когда-то украинские боевики закапали неподалеку военную технику, сообщило РИА «Новости».

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«Азовца» спроектировали на Украине почти 10 лет назад, потратив на примерно пять миллионов долларов. Однако в серийное производства огромный железный монстр так и не попал и никогда не принимал участия в сражениях.

После того как машину достали, ее детально осмотрели специалисты. Выяснилось, что, несмотря на хорошее вооружение и обширную броню, «Азвоец» непригоден к применению в боевых условиях.

Раскопки украинской боевой машины «Азовец» / РИА «Новости»

Что такое «Азовец»: история создания

Министр без документов

Все началось с того, что летом 2014 года экс-министр юстиции Роман Зварыч записался в полк «Азов»* и скоро стал руководителем его гражданского корпуса. Политик «собирал пожертвования, искал танковых специалистов, готовых работать на добровольцев», писала Економічна правда.

Сам Зварыч родился в США в семье украинских эмигрантов. Последовательно бросив учебу в Манхэттенском колледже и Колумбийском университете, съехал ФРГ. Там обхаживал главу Организации украинских националистов** Ярослава Стецько и его супругу (последняя даже называла бойкого украинца своим наследником).

Ярослав Стецько был одним из организаторов Львовского погрома, стоившего жизни тысячам местных евреев. Нацист также вел переписку с Адольфом Гитлером, неоднократно восхищался немецкой армией и желал скорой победы над СССР. Его супруга, Ярослава, была верной соратницей своего мужа и полностью поддерживала его идеи.

Вернувшись на Украину, Зварыч сделал политическую карьеру и получил должность министра юстиции. Наврал, что у него есть юридическое образование и диплом магистра, докторская степень Колумбийского университета и звание профессора Нью-Йоркского университета.

Когда о вранье министра стало известно, Зварыч не стал отпираться и заявил, что все это было бы правдой, просто у него не было времени получать всякие там дипломы. И остался в должности! Украинское правительство год держало у власти мошенника, а после он перебрался в парламент.

Роман Зварыч (первый слева, в темном свитере и очках) с коллегами по Верховной раде, 2018 год. Фото: Sergii Kharchenko / Global Look Press

Мастерская без отчетов

После начала войны в Донбассе украинские власти разорвали договор с Республикой Конго и передали танки Т-64, что собирали для африканцев, «Азову»*. Тут у Зварыча и родилась идея создать цех по производству военной техники на заброшенном машиностроительном заводе АТЕК, где располагался тренировочный лагерь «азовцев».

Для начала экс-министр сманил конструкторов Харьковского завода транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, занимавшихся контрактом для Конго, — отца и сына Степановых. Те, в свою очередь, смогли перетянуть инженеров, специалистов по электронике, программистов и других мастеров с украинских заводов.

Мастерская Зварыча работала, по сути, абсолютно незаконно: ни сам политик, ни кто-то из его единомышленников даже не попытались оформить документы на частное предприятие. Официально это объясняли попыткой избежать бюрократии, что на деле означало полную неподотчетность средств, которые жертвовали для мастерской.

Танк Т-64 в Киеве. Фото: Christophe Gateau / Global Look Press

Танк на коленке

Самым главным и распиаренным детищем группы Зварыча стала тяжелая гусеничная бронированная боевая машина на шасси танка Т-64 — «Азовец». Впервые официально его представил в 2015 году Арсен Аваков, на тот момент министр внутренних дел, писал сайт Ukrinform. Громоздкая новинка сильно напоминала танк времен Первой мировой войны.

Все было сделано по канону пропаганды: красивые фото «городского танка», обещания как можно скорее разработать вариант для серийного производства. И подробные разъяснения, почему эта машина — самая лучшая: суперброня, невероятная огневая мощь, простая, но надежная система управления. Вот-вот сделаем!

Украинская гусеничная бронированная боевая машина «Азовец» представляет собой корпус танка Т-64 со снятой башней. На ее месте установлены два боевых модуля, в каждом— спаренная 23-миллиметровая автоматическая авиационная пушка ГШ-23 и установка для отстрела дымовых гранат. Позже были добавлены дополнительные пулеметы ПКТ. Штатная танковая броня корпуса усилена защитной коробкой из сваренных между собой плоских пластин из карбида алюминия. Кроме того, есть 500 элементов динамической защиты «Нож» (на некоторых участках в два слоя). Экипаж бронемашины состоит из четырех человек: командир, механик-водитель (для него установлено ортопедическое кресло) и два стрелка-оператора.

И ведь скажи кому, что энтузиасты на коленке собрали машину лучше, допустим, BMW последней модели или Mercedes-Benz S-класса — никто не поверит. Все понимают, что лучшие в мире автомобили создают серьезные специалисты на современном оборудовании, ни одна поделка из гаража до такого и близко не дотянется.

Но вот в «лучшее из лучших» БМП из металлолома отчего-то поверили. Правительство дало денег, Минобороны Украины подписало соглашение (хотя и неясно с кем — официально же ничего не оформляли!), закупили новое оборудование, расходники, начислили зарплаты и… все закончилось.

Финал украинского вундерваффе

В октябре 2016 на территорию завода АТЕК ворвались неизвестные, выгнали охрану и сотрудников, перекрыли проходную. Скоро танковые цеха просто начали сносить, а все оборудование оттуда вывезли в неизвестном направлении и, скорее всего, продали. Кем были налетчики — неизвестно, отмечало издание «Український тиждень».

Но есть нюанс: незадолго до этого при подготовке к испытаниям выяснилось, что на «Азовец» вместо приборов наблюдения прикрутили обычные камеры от домофонов. А ведь речь шла уже о машине Минобороны, которое перечислила немало средств для создания технического обеспечения «городского танка».

СБУ начала было проверку, но оказалось, что проверять нечего: единственный экземпляр «Азовца» кто-то угнал! Не исключено, что это сделали сами «азовцы», они же впоследствии спрятали машину на одной из своих баз. В таком случае и захват завода, и угон танка — звенья одной коррупционной цепи.

Потерпевших танкостроителей приютили ВСУ, а через полгода Зварыч и компания смогли снять собственное помещение. Но к тому моменту технические требования к машине уже изменились, нужны были новые разработки и современная броня. Начались конфликты с военными, а главное — с силовиками, постоянные проверки, задержки выплат.

Наконец, 20 февраля 2022 года Минобороны закрыло проект, так и не получив ни одного образца для серийного производства. Инженеры отвезли имущество и всю конструкторскую документацию в Харьков. Там все это и уничтожил российский снаряд. Остались только макеты машин.

* Запрещенная в России террористическая организация

** Запрещенная в России экстремистская организация