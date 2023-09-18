Мир 18 сентября 2023, 15:43 Судебная клоунада. Запад хочет реванша за провальный «контрнаступ» ВСУ Политолог Самонкин: ООН ждет судьба Лиги наций РИА «Новости»

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Главный судебный орган Организации Объединенных Наций начал рассматривать иск Украины против России. К истцу традиционно примкнула вся Европа: Запад надеется, что бредовые обвинения в геноциде будут поддержаны и хоть так удастся получить реванш за провал ВСУ.

Слушания по иску Украины против России

Международный суд ООН в Гааге 18 сентября приступил к слушаниям по делу об иске Украины против России, поданном еще 26 февраля 2022 года. Ее обвиняют в нарушении Конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией.

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Претензии Киева поддержали более 30 государств, они присоединились к иску. Во время слушаний слово дадут делегатам из Германии, Австрии, Австралии, Словакии, Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Люксембурга, Ирландии, Швеции, Болгарии, Канады и Нидерландов. Российскую сторону представят посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин, посол в Нидерландах Александр Шульгин и заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая.

Стоит напомнить, что в 1999 году к ООН обратилась еще существовавшая тогда Югославия. Она попросила защиты от НАТО, чья армия утюжила мирные города. Но «самый справедливый суд в мире» не подумал вмешиваться, заявив, что «не обладает юрисдикцией для указания таких мер».

ООН проще обвинить Россию, чем США

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин отметил в разговоре с «360», что «Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» — основополагающий документ Организации Объединенных Наций.

Как и вся структура и правовая база ООН, эта конвенция сформирована по итогам Второй мировой войны для того, чтобы человечество больше не сталкивалось с такими глобальными проблемами и бедствиями, которые принесли нацистская Германия и ее союзники в годы Второй мировой. Юрий Самонкин

Впервые понятие геноцида — преступление против человечества — применили в Нюрнберге в 1945 году, когда судили нацистских преступников, напомнил эксперт. Но потом появилась «хаотичность» в принятии некоторых решений по этой проблеме.

«XX век показал огромное количество военных конфликтов, в частности, вторжение Соединенных Штатов Америки во многие суверенные государства: их было более 50 к концу столетия. Потом, начиная с 2000-х годов, после 11 сентября, США вторглись в Ирак, пытались что-то сделать в Афганистане, Ливии и Сирии», — перечислил Самонкин.

И на постсоветском пространстве американцы с помощью цветных революций и квазивойн пытаются создать некие очаги нестабильности. Поэтому, если говорить о геноциде с позиции нарушения суверенитета стран, то ООН давно следовало обратить внимание на действия коллективного Запада.

Самонкин отметил, что ООН, как и многие другие структуры, кормятся за счет США, которые вкладывают колоссальное количество денег в различные международные проекты. Недаром штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. Разумеется, идти против такого спонсора никто не станет.

«Поэтому ООН проще уцепиться именно за Россию, за специальную военную операцию, чтобы еще раз как-то обвинить нас в каком-то геноциде, в чудовищных (однако бездоказательных) преступлениях и убийствах», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что любое судебное заседание должно устанавливать причинно-следственную связь: умысел и состав преступления. Но цепочка украинской проблематики начинается именно от их государственного переворота, где был явный интерес США.

Можно напомнить, как наемники убивали протестующих служителей правопорядка на Майдане, трагедию 2 мая в Одессе, обстрелы Донбасса. Именно эти события послужили причиной выхода некоторых регионов из состава Украины и началу специальной военной операции по денацификации. Юрий Самонкин

Россия никогда не вмешивалась в дела других государств, добавил собеседник «360». Украинскую проблематику последние девять лет пытались разрешить в рамках Минской контактной группы. Однако киевский режим намеренно шел на конфликт, который вынудил Россию начать СВО.

«Сейчас они опять будут все перекручивать: считать Украину абсолютно легитимным, белым и пушистым политическим инструментом давления на Россию. А интересы НАТО, США в Евразии они будут считать вынужденной защитной мерой против российской агрессии: якобы, помимо Украины, мы пойдем еще на Париж, Варшаву и так далее», — сказал Самонкин.

Итоги этой клоунады под видом якобы международного правосудия в Гааге будут носить чисто рекомендательный характер, подчеркнул Самонкин. Запад хочет использовать международное право в своих интересах и попытаться в очередной раз задеть Москву в отместку за безрезультатный и бессмысленный «контрнаступ» ВСУ.

В ход идут очередные меры информационно-психологического давления: «Давайте мы опять уколем Россию на международном уровне, снова объявим ее агрессором, а сами будем стоять в стороне чистенькие и дальше пытаться нарушать суверенитеты других стран, угрожать, вводить торгово-экономические санкции и пугать всех остальных. Юрий Самонкин

Россия имеет полное право защищаться — и будет это делать. А вот поведение коллективного Запада — явное проявление политической слабости. Они опускаются до того, что обвиняют страну, которая действительно защищает мир от третьей мировой войны и от ужаса нацизма.

«Это примерно то же самое, как обвинить СССР, который больше всех пострадал во Второй мировой войне, в том, что он якобы был солидарен с фашистской Германией. Жаль, что такая авторитетная площадка, как ООН, которая была призвана остановить мир от новых глобальных войн, скатывается в какой-то бессмысленный идиотизм», — сказал Самонкин.

Организацию Объединенных Наций может постигнуть судьба ее предшественницы — Лиги наций, которая вела политику коллективного запада по умиротворению нацистской агрессии, подытожил эксперт. К чему это привело, рассказывать не надо.