Мир 18 сентября 2023, 02:29 Слушания по иску Украины против России о геноциде начнутся в Гааге Суд ООН начинает слушания по иску Киева против России о конвенции о геноциде Pxhere

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В понедельник, 18 сентября, международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Судебные слушания будут идти до 27 сентября. Этот блок заседаний посвящен предварительным возражениям, которые выдвинула российская сторона.

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В понедельник России предоставят слово, на следующий день — во вторник, 19 сентября, — выступит Украина.

В среду, 20 сентября, суд заслушает другие государства, которым разрешено участвовать в иске. В числе этих стран Германия, Австрия, Австралия, Словакия, Бельгия, Чехия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Люксембург, Ирландия, Швеция, Болгария, Канада и Нидерланды.

Иск против России Украина подала 26 февраля 2022 года, после начала СВО. 3 октября того же года Россия выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска. В июне 2023 года более 30 государствам разрешили присоединится к иску.